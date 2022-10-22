Washington Times: в преддверии выборов в США теряющий популярность Байден тянет за собой вниз демократов
Вдобавок только четверть избирателей одобряют работу американского конгресса, где демократы пытаются сохранить имеющееся у них незначительное большинство в обеих палатах.
По данным опроса, 46% избирателей планируют поддержать кандидата от республиканцев, а 41% американских респондентов заявили о намерении поддержать представителя Демократической партии.
Возможно, больше всего демократов беспокоит разница между мнениями тех, кто проявляет наибольший интерес к предстоящему голосованию, и теми, кто с меньшим энтузиазмом говорит об участии в грядущих выборах.
«Среди тех, кто говорит, что они «почти наверняка» будут голосовать в ноябре этого года, республиканцы впереди на 10 процентных пунктов — 51 процент против 41 процента. Среди тех, кто говорит, что они, «вероятно», будут голосовать, демократы впереди на 11 процентных пунктов — 45 процентов против 34 процентов», — сказал Спенсер Кимбалл, директор отдела опросов в колледже Эмерсон.
Кроме того, около двух третей американских избирателей заявили, что Америка идёт по неправильному пути. При этом 44% респондентов отметили, что главной проблемой для них остаётся экономика, лишь 12% назвали в качестве основной проблемы доступность абортов, а 11% — угрозы демократии.
Этот опрос, как сообщает The Washington Times, проводился 18 и 19 октября, и в нём приняли участие 1000 избирателей, его погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.
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