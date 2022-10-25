Sud Ouest: Макрон попросил Папу Римского провести переговоры между Байденом и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту США Джо Байдену для переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине, пишет Sud Ouest со ссылкой на Le Point. По мнению Макрона, у понтифика установились «доверительные отношения» с главой Белого дома, поэтому под его влиянием США могут вновь сесть за стол переговоров.
В понедельник, 24 октября, Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить * Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы «поспособствовать мирному процессу» на Украине, сообщает Sud Ouest со ссылкой на интервью французского лидера газете Le Point.
Как рассказывает издание, в понедельник понтифик в третий раз принял Макрона за весь срок его президентства. Большая часть переговоров была посвящена украинскому конфликту. Глава Франции говорил о необходимости «религиозного диалога» и «роли», которую может сыграть католическая церковь. «Необходимо, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров и поспособствовали мирному процессу на Украине», — подчеркнул французский президент. Он отметил, что у Джо Байдена сложились «настоящие доверительные отношения» с Папой Римским. По словам Макрона, глава Святого престола может «повлиять» на американского лидера для возобновления участия США в разрешении ситуаций, сложившихся на Гаити и Украине.
Sud Ouest напоминает, что с начала украинского конфликта 24 февраля папа Франциск не прекращал выступать с осуждением боевых действий. При этом он пытался поддерживать дипломатический диалог с Москвой и Русской православной церковью, которая поддерживают позицию Кремля.
* Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал призыв Эммануэля Макрона. «Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — заявил Песков.
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