УН: «пророссийский» президент Хорватии проигнорировал саммит, посвящённый Украине
Президент Хорватии Зоран Миланович воздержался от участия в посвящённом Украине международном саммите в Загребе и отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как пишет «Украинская правда», «политик, известный своими пророссийскими взглядами», объяснил свои решения формальными причинами: по поводу саммита он заявил, что не видит необходимости в участии, поскольку это парламентская, а не президентская инициатива, а отклонение встречи с Пелоси объяснил тем, что его график на этот день уже невозможно было изменить.
В то же время во время поездки в город на побережье Адриатического моря в этот день Миланович сказал, что через две недели Пелоси «не будет тем, кем она есть сейчас, потому что республиканцы одержат уверенную победу» на выборах 8 ноября.
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