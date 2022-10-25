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УН: «пророссийский» президент Хорватии проигнорировал саммит, посвящённый Украине

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Президент Хорватии Зоран Миланович воздержался от участия в посвящённом Украине международном саммите в Загребе и отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как пишет «Украинская правда», Миланович, «известный своими пророссийскими взглядами», объяснил свои решения формальными причинами.
УН: «пророссийский» президент Хорватии проигнорировал саммит, посвящённый Украине
AP

Президент Хорватии Зоран Миланович воздержался от участия в посвящённом Украине международном саммите в Загребе и отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как пишет «Украинская правда», «политик, известный своими пророссийскими взглядами», объяснил свои решения формальными причинами: по поводу саммита он заявил, что не видит необходимости в участии, поскольку это парламентская, а не президентская инициатива, а отклонение встречи с Пелоси объяснил тем, что его график на этот день уже невозможно было изменить. 

В то же время во время поездки в город на побережье Адриатического моря в этот день Миланович сказал, что через две недели Пелоси «не будет тем, кем она есть сейчас, потому что республиканцы одержат уверенную победу» на выборах 8 ноября.

Миланович также заявил, что видит «много цинизма и неискренности в отношении украинского народа и войны» и не хочет принимать в этом участия.
 
«В конце концов США и России придётся сесть за стол переговоров, потому что они ведут марионеточную войну за Украину, а украинский народ платит за это ужасную цену. Не знаю, почему никто не решается говорить об этом открыто, но это правда», — заявил Зоран Миланович.
 
Как отмечает издание, позиция правительства Хорватии в отношении Украины кардинально отличается от взглядов президента. Зоран Миланович является одним из наиболее благосклонных к Москве топ-руководителей стран ЕС, наряду с премьером Венгрии Виктором Орбаном. 
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Украинские новости Украина Европа
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