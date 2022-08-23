Das Erste: забор повыше и 4 тысячи пограничников — Венгрия укрепляет рубежи для защиты от мигрантов

Правительство Венгрии усиливает защиту границ от мигрантов, чтобы воспрепятствовать их прибытию через Балканские страны, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Для этого существующее заграждение с колючей проволокой на границе с Сербией должно быть увеличено в высоту на 1 метр. Кроме того, Венгрия набирает новое подразделение егерей пограничной охраны, в которое должны войти до 4 тысяч человек.

Венгерское правонационалистическое правительство премьер-министра Орбана усиливает защиту границ. Таким образом оно хочет воспрепятствовать прибытию в страну мигрантов через Балканские страны. На протяжении добрых 150 километров границы с Сербией должна быть увеличена высота уже существующего заграждения с колючей проволокой. Вдобавок должно появиться новое заграждение в треугольнике на границе с Сербией и Хорватией. Пограничные службы в будущем будут усилены.

Венгерское государство ищет так называемых егерей пограничной охраны. Эта акция по рекрутированию должна привлечь людей, которые будут защищать границы Венгрии от мигрантов. Клаудиа Ференци раньше работала в сельском хозяйстве. Предложение работы егерем пограничной охраны кажется ей интригующим — и оснащение тоже. В этой местности она ещё не видела мигрантов, рассказывает она, но на границе — да. И она придерживается совершенно определённого мнения по этому поводу.

КЛАУДИА ФЕРЕНЦИ: Агрессивные. Они агрессивные и отвратительные.

В новое подразделение егерей пограничной охраны должны войти до 4 тысяч человек, которые будут патрулировать границу. Заграждение на границе с Сербией, которое было поставлено в 2015 году во время кризиса с беженцами, должно быть увеличено в высоту на 1 метр. Новое пограничное заграждение на границе трёх стран — Венгрии, Хорватии и Сербии — только что было поставлено.

Недавно и соседняя Сербия ясно дала понять, что не склонна церемониться в обращении с мигрантами. Здесь вы видите кадры задержания в середине июля. Министр внутренних дел открыто проявляет расизм.

АЛЕКСАНДР ВУЛИН, министр внутренних дел Сербии: Сербия не допустит того, чтобы на её территории собирались бандиты и отребье со всей Азии.

Как будущий егерь пограничной охраны, Клаудиа Ференци также получит разрешение на ношение оружия. Готова ли она направить его против людей?

КЛАУДИА ФЕРЕНЦИ: Да, я могу себе такое представить. Но только если того потребует ситуация.

Вы бы выстрелили?

КЛАУДИА ФЕРЕНЦИ: Да, если это необходимо, то да.

Орбан делает всё для того, чтобы его страна не стала, буквально, «смешанной расой», как он это называет. Новая помпезная защита на границе — очередной шаг к реализации его представлений. Достойного упоминания сопротивления против проекта на 50 миллионов евро в Венгрии сейчас нет.

Дата выхода в эфир 21 августа 2022 года.