Newsweek: рейтинги Байдена продолжают падать в самый неподходящий момент перед выборами

Демократическая партия действующего президента США Джо Байдена готовится к сложной борьбе на промежуточных выборах, которые пройдут менее чем через две недели, в то время как рейтинги одобрения самого Байдена продолжают снижаться. Новые опросы общественного мнения показывают, что всё меньше американцев одобряют политику Байдена. При этом у соперничающих с демократами республиканцев появляется всё больше шансов получить на выборах большинство в обеих палатах конгресса, пишет Newsweek.

Судя по последним опросам, рейтинг одобрения американцами действий президента США Джо Байдена продолжает падать. Причём это происходит в самый неподходящий для него момент, учитывая, что Демократическая партия готовится к потенциально жёсткой борьбе с республиканцами на предстоящих промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в США менее чем через две недели, сообщает Newsweek.

Два крупных опроса, проведённых в США за последние две недели, показывают, что рейтинг одобрения президента заметно снизился. В сентябрьском опросе Института Гэллапа Байден получил 42% одобрительных отзывов, в то время как 56% американцев заявили, что не одобряют его политику. Для сравнения, в августе Байдена поддерживали 44% опрошенных, а 53% выразили своё неодобрение, поясняется в статье.



Аналогичная картина наблюдалась и в совместном опросе от Reuters и Ipsos, проведённом с 24 по 25 октября. Этот опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет всего 39% — то есть снизился на один процентный пункт по сравнению с предыдущими неделями, когда эта цифра достигала 40%, говорится в статье.



Анализ системы отслеживания опросов FiveThirtyEight также показывает, что за последний месяц популярность Байдена среди избирателей снизилась, хотя пока и держится выше рекордно низких рейтингов, зафиксированных в июле этого года. По данным FiveThirtyEight, рейтинг одобрения президента по состоянию на 25 октября составлял 41,7% — в то время как 53,7% американцев не одобряли политику Байдена. Для сравнения, 25 сентября эти показатели составляли 42,8% и 53%, пишет Newsweek.



И это падение происходит в самый неподходящий момент для президента, поскольку демократам вскоре предстоит бороться с республиканцами на промежуточных выборах за сохранение контроля над палатой представителей и сенатом, подчёркивается в статье. Между тем опросы общественного мнения показывают, что у республиканцев появляется всё больше шансов получить большинство в обеих палатах конгресса.



В минувший понедельник рейтинг одобрения Байдена был уже ниже, чем популярность бывшего президента США Дональда Трампа на аналогичном этапе промежуточных выборов 2018 года, в ходе которых демократы смогли взять под свой контроль палату представителей, отмечается в статье.



Личная популярность действующего президента, конечно, является лишь одним из многих факторов, способных повлиять на решение избирателей в ноябре этого года. Но в любом случае продолжающееся снижение рейтинга одобрения Байдена нельзя считать приятной новостью для демократов, заключает Newsweek.