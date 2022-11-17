Rzeczpospolita: непомерные траты на вооружения могут привести к кризису в Польше

Нынешнее руководство Польши утверждает, что заботится об обеспечении безопасности страны и её граждан, поэтому нисколько не ограничивает себя в закупках военной техники. Однако, чем больше контрактов, тем меньше прозрачности — и лишь рост госдолга, который может выйти из-под контроля и оказаться неподъёмным для властей, пишет Rzeczpospolita.

Польские аналитики банковского сектора предупреждают, что чудовищно высокие расходы на обслуживание долга в пользу Фонда поддержки вооружённых сил страны могут стать одной из причин кризиса. Расходы на «гонку вооружений», в которую вступила Польша, оцениваются в 600 млрд злотых на ближайшие 10 лет. И это намного превышает возможности государства, пишет Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что при таком сценарии Варшава будет вынуждена сократить инвестиции в модернизацию вооружённых сил страны. «Я на протяжении многих месяцев предупреждал депутатов и представителей правительства, что механизм привлечения денежных средств на новые вооружения при помощи Фонда поддержки Вооружённых сил становится всё более сомнительным. Последствия, как несложно предвидеть, станут ударом по планам укрепления нашей армии и безопасности», — предупредил бывший замлавы Министерства национальной обороны Чеслав Мрочек.

В свою очередь, польский экономист Витольд Орловский считает, что Польша находится на пороге резкого ухудшения, если не краха государственных финансов. Возможно, Польше не избежать сокращений расходов на армию, но, по мнению эксперта, многое будет зависеть от зрелости политического класса страны.

Rzeczpospolita отмечает, что Министерство национальной обороны, однако, категорически отрицает, что правительство может провести корректировку военных инвестиций. Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак не планирует сокращать расходы на оборону. Ведомство считает первоочередной задачей нынешнего руководства обеспечение безопасности Польши и её граждан путём полномасштабной модернизации войск, которую прежние власти Польши просто не провели.

Издание напоминает, что хотя поначалу СМИ, эксперты и оппозиция скорее поддерживали сегодняшние власти в процессе модернизации вооружённых сил, ситуация кардинально изменилась. Бывший глава Министерства национальной обороны Томаш Семоняк указывает на ошибки правительства. По его словам, чем больше денег тратится на оружие, тем меньше прозрачности. Многомиллиардный госдолг не может не беспокоить польских граждан, которые всё чаще задумываются над тем, контролируют ли власти военные расходы.

Грандиозные закупки иностранной техники тоже не остаются без должного внимания. «Покупка огромного парка корейских гаубиц К9 особенно вызывает большие споры, потому что она грозит вытеснением польских, очень хороших и современных «Крабов» компании Huta Stalowa Wola («Хута Сталёва Воля»), которые отлично показали себя на Украине», — объясняет Чеслав Мрочек. По его мнению, ускоренные темпы производства национальной военной техники и последующий её экспорт могли бы сделать неоспоримый вклад в укрепление национальной экономики.