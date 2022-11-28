«Равнозначно войне НАТО с Россией»: польский дипломат раскритиковал идею передать системы Patriot Украине

«Политический цирк, который к безопасности не имеет никакого отношения», — такими словами бывший заместитель госсекретаря НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий охарактеризовал дискуссию вокруг передачи систем Patriot Украине от Германии. В интервью Super Express он также выразил недоумение поведением украинцев, которые, по его мнению, «напортачили» и не хотят брать на себя ответственность за трагедию в Пшеводове.

Бывший заместитель госсекретаря НАТО по операционным вопросам Адам Коберацкий уверен, что возникло огромное замешательство по поводу передачи систем Patriot из Германии в Польшу. По его мнению, речи о каких-либо интересах безопасности Польши не идёт, а дискуссия переродилась в чистой воды пиар и политическую суматоху.

В интервью изданию Super Express польский дипломат пояснил своё видение ситуации: «Теперь по очереди. Производителями систем Patriot выступают американцы — из-за этого у нас были слышны голоса некоторых политиков о том, что они будут говорить об этом напрямую с американцами. Владелец систем Patriot — Германия, однако на данный момент они находятся в распоряжении НАТО, потому что Берлин заявил, что эти системы будут частью противоракетной обороны альянса».

Коберацкий добавил, что в торговле оружием существует правило «end user certificate», то есть сертификат конечного пользователя. С целью ограничения возможности передачи оружия туда, куда его не следует передавать, покупатель оружия обязуется не передавать его дальше. «Мне незнакомо содержание соглашений между США и Германией, но этот сертификат означает, что Германия не может передать эти системы просто так, то есть фактически нужны были бы более детальные договорённости. В настоящий момент всё зависит от этикета. Потому что Украине передают различные виды вооружений, в том числе и западные страны, то есть страны — члены НАТО перебрасывают оружие Украине. Однако переброска элементов ПРО НАТО на Украину — а этого делать нельзя — поставила бы альянс в ситуацию войны, де-факто войны с Россией», — предупредил Коберацкий.

«Это политическая и медийная путаница. Потому что когда речь идёт о том, что нужно украинцам и что нужно Польше, то речь идёт о вооружении. Однако есть замешательство вокруг того, каков этикет, кто с кем заодно, готовы ли мы принять помощь или, возможно, она нужна украинцам больше. Это ведь политический цирк, который к безопасности не имеет никакого отношения», — констатировал он.

В интервью Коберацкий раскритиковал слова пресс-секретаря Вооружённых сил Польши, который сказал, что было бы хорошо, если бы системы Patriot попали на Украину, но если это будет невозможно, то пусть их получит Польша. «… Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Из этого ничего не следует. Надеюсь, что состояние наших вооружённых сил отличается от состояния сознания начальника», — подчеркнул он.

Польский дипломат также не понимает поведения украинцев в отношении темы трагедии в Пшеводове — они обвиняют в случившемся Россию. «В действительности мы слышим от украинской стороны, что у них есть информация и доказательства. Но мы не слышим эту информацию и не видим этих доказательств. Это чисто по-человечески, что если я что-то напортачу или что-то не получится, то первая реакция — не брать на себя ответственность. Это действует на подсознательном уровне...», — предположил он

Коберацкий обратил внимание на то, что в рамках информационной войны подобный вариант — «российская ракета и вдобавок российского производства, которая наносит удар по соседу Украины» — стал бы большой нагрузкой в конфликте и украинцам он, несомненно, был бы на руку. «Однако я не вижу никаких доказательств, никакой информации о том, что было именно так, как говорит Киев. Если у украинцев есть доказательства, пусть они их покажут: это надо выяснить до конца», — резюмировал он в интервью Super Express.