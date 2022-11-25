FAZ: отказ Польши от немецких ЗРК заставляет задуматься, кого Варшава считает своим противником

Одна из возможных причин отказа Польши от немецких ЗРК Patriot может заключаться в том, что помощь от бундесвера не вписывается в антинемецкую кампанию партии «Право и справедливость», пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, это повод задуматься, считает ли Польша, что её противник находится только на Востоке.
Отказ польского правительства от немецких ЗРК Patriot является важной сменой курса, пишет Frankfurter Allgemeine: ещё два дня назад польское Минобороны было позитивно настроено в отношении предложения из Берлина. Как отмечает издание, некоторые признаки указывают на то, что помощь от бундесвера не вписывается в антинемецкую кампанию лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.
Если причина отказа от ЗРК Patriot действительно заключается в этом, то стоит задаться вопросом, видит ли партия «Право и справедливость» противников Польши только на Востоке, пишет Frankfurter Allgemeine. Нужно иметь возможность позволить себе такую роскошь — отказаться от военной помощи союзника в непростое время.
Сделанное Германией предложение было оправданным, считает издание. Тот факт, что упавшая на территории Польши ракета оказалась сбившейся с курса украинской ракетой ПВО, вовсе не означает, что конфликт никогда не распространится на территорию НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению издания, в такой ситуации любое укрепление восточного фланга альянса имеет смысл.
Предложение Польши передать системы Patriot Украине является очевидной отговоркой, считает издание. Такой шаг потребовал бы большое количество времени для обучения украинского персонала, а также лишил бы бундесвер и НАТО оружейной системы, которой альянс не обладает в избытке.
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