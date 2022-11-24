Евродепутат от Польши: вообще-то Украине следовало бы попросить у нас прощения за трагедию в Пшеводуве

Украинцам надо скорее начать беречь своих союзников, а не заявлять о своём соперничестве с ними в регионе, заявил евродепутат Рышард Чарнецкий. В беседе с Polsat News польский политик также упрекнул соседей в том, что они не принесли полякам своих извинений за упавшую ракету и беспардонно возложили всю ответственность на россиян.

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник был назначен на пост замлавы МИД страны. Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий прокомментировал это решение в эфире Polsat News. «Я думаю, что это очень плохое решение. Необходимо об этом открыто сказать нашим соседям и друзьям с Украины», — подчеркнул политик. «Это человек, который, будучи послом Украины в Германии, релятивизировал преступления против евреев и поляков, которые во время Второй мировой войны совершили украинские шовинисты, и пытался размыть всё дело», — добавил он.

В интервью евродепутат признал, что не в состоянии понять именно такого назначения. «Я считаю, что это ошибка, похоже, как и отсутствие извинений за трагедию в Пшеводуве», — объяснил он. По его словам, то, что польская сторона до сих пор не получила извинений за случившееся, — политическая ошибка.





«До меня не доходит, как можно делать вид, что за это ответственны россияне, если уже американская разведка чётко определила, чья это вина… Я понимаю все обстоятельства, что это не было преднамеренно, но факт остаётся фактом», — констатировал он.

Чарнецкий уверен, что если бы украинцы сказали «извините», то Польша отнеслась бы к этому с пониманием. «Отсутствие этих извинений — подарок для Владимира Путина. Россия будет использовать такие ситуации для того, чтобы внести раскол между поляками и украинцами», — разъяснил он.

Польский евродепутат также рассказал, что ему совершенно непонятны слова одного из советников президента Зеленского, который заявил, что Украина и Польша будут соревноваться за лидерство в этом регионе Европы и Украина победит в этом соперничестве. По его оценкам, Украине сейчас следует скорее делать ставку на поиск союзников. «На мой взгляд, украинцы должны сейчас сосредоточиться на том, чтобы дать отпор российской атаке и оценить большую роль Польши, которая принимает очень активное участие в оказании помощи», — резюмировал он в Polsat News.