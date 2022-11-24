Евродепутат от Польши: вообще-то Украине следовало бы попросить у нас прощения за трагедию в Пшеводуве
Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник был назначен на пост замлавы МИД страны. Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий прокомментировал это решение в эфире Polsat News. «Я думаю, что это очень плохое решение. Необходимо об этом открыто сказать нашим соседям и друзьям с Украины», — подчеркнул политик. «Это человек, который, будучи послом Украины в Германии, релятивизировал преступления против евреев и поляков, которые во время Второй мировой войны совершили украинские шовинисты, и пытался размыть всё дело», — добавил он.
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