Польский замминистра: падение украинской ракеты не отразится на помощи Варшавы Киеву
С первых дней украинского конфликта Россия хотела вбить клин между Варшавой и Киевом, заявил в интервью Telewizja Republika замминистра юстиции Себастьян Калета.
По его словам, несмотря на то что именно польская сторона оказалась пострадавшей в трагедии с упавшей украинской ракетой, она обязательно продолжит оказывать помощь Украине.
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