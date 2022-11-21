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Польский замминистра: падение украинской ракеты не отразится на помощи Варшавы Киеву

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Хотя Польша и пострадала больше всех в результате падения украинской ракеты, она продолжит оказывать поддержку Киеву, заявил замминистра юстиции Себастьян Калета. В беседе с Telewizja Republika он упрекнул Россию в дезинформации и стремлении рассорить поляков с украинцами, а также рассказал о тесном сотрудничестве с американцами в плане расследования инцидента.
Польский замминистра: падение украинской ракеты не отразится на помощи Варшавы Киеву
АР

С первых дней украинского конфликта Россия хотела вбить клин между Варшавой и Киевом, заявил в интервью Telewizja Republika замминистра юстиции Себастьян Калета. 

По его словам, несмотря на то что именно польская сторона оказалась пострадавшей в трагедии с упавшей украинской ракетой, она обязательно продолжит оказывать помощь Украине.  

На вопрос портала, прошла ли Польша в этой сложной ситуации испытание на выдержку, он ответил следующее: «Самому сложно это оценить, но реакция наших союзников очень положительная». Замминистра подчеркнул, что перед лицом трагедии польские власти и институты смогли сохранить спокойствие. 
 
В плане расследования инцидента Себастьян Калета рассказал, что Польша находится 
в постоянном контакте с американцами. «Мы знаем, что над польским небом есть устройства НАТО, и по сигналам, которыми располагают американцы, определённый объем доказательств уже имеется… Сотрудничество с США проходит активно, поэтому вскоре мы должны выяснить дело до конца», — отметил он. 
 
Telewizja Republika напомнила, что не секрет, что украинская сторона хочет присоединиться к расследованию взрыва ракеты, но по словам замминистра, в конечном итоге всё будет зависеть от решения польской прокуратуры. «Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками из США, которые также играют здесь ключевую роль… Украина должна соответствовать определённым формальным требованиям в этом плане», — подытожил он.
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источник
Telewizja Republika Польша Европа
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