wPolityce: в Польше опасаются новой большой волны украинских беженцев с наступлением зимы

Если украинские власти быстро не восстановят систему энергоснабжения, то Польше придётся столкнуться с большой волной украинских беженцев, которые прибудут в страну, спасаясь от зимних холодов, заявил министр из Канцелярии президента Польши Анджей Дера. Он отметил, что при наихудшем сценарии численность беженцев может удвоиться или даже утроиться. А это вызывает опасения, приводит слова Деры wPolityce.

«Мы ожидаем большую волну беженцев, которые будут стремиться пережить зиму», — заявил министр из Канцелярии президента Польши Анджей Дера. Такой сценарий связан с разрушениями в системе энергоснабжения Украины, о чём министр сообщил на встрече с польской общиной в Канаде. В ходе неё он поблагодарил всех за оказанную помощь и предостерег от привыкания к украинскому конфликту и всеобщей усталости, связанной с ним, сообщает wPolityce.

По его словам, если украинской стороне удастся отремонтировать энергосеть, дела не будут так уж плохи. Однако, так как действия России постоянны и некоторые разрушения сложно устранить, в худшем случае количество беженцев может удвоиться или даже утроиться. «Этого мы и опасаемся», — признал он.

Дера обратил внимание на царящий на Украине большой спрос на электрогенераторы, поставщиков которых трудно найти в Европе. Закупка агрегатов в Канаде тоже чревата проблемами, ведь у них разные технические характеристики.

Политик также назвал Польшу «местным лидером», координирующим отношения между различными странами и Украиной, а также передачу помощи Киеву. По его мнению, вырисовались фундаментальные вопросы, которые связали весь мир.

Дера считает, что определить условия прекращения боевых действий должны именно украинцы. По его оценкам, обязательно появится «политический план» похожий на тот, который когда-то имел место в Польше. «Сначала Украина будет в НАТО, как когда-то Польша, а затем в ЕС», — подчеркнул он.

Политик обратил внимание на то, что именно во время украинского кризиса удалось достичь согласия по сложным для Варшавы и Киева вопросам, таким как Волынь. Украинский президент Владимир Зеленский дал своё согласие на эксгумацию тел убитых там поляков. «Украина прекрасно понимает, что это именно тот единственный момент в истории, когда можно навести порядок в ранее неразрешённых делах», — отметил он. Такой шаг Украины министр из Канцелярии президента Польши назвал «историческим».