TVP Info: не верить слухам — в Польше оценили реакцию НАТО на ракетный удар в Пшеводуве

Сегодня безопасность Польши прежде всего гарантирует НАТО, и поэтому она может чувствовать себя более защищённой даже в случае инцидентов, уверен замглавы МИД страны Павел Яблонский. В беседе с TVP Info он отметил, что на ракетный удар в Пшеводуве последовала быстрая и решительная реакция со стороны лидеров стран-членов и даже обошлось без запуска Четвёртой статьи.

«Я думаю, что если бы не наше членство в НАТО, то мы, безусловно, были бы куда менее безопасной страной», — заявил TVP Info замминистра иностранных дел Павел Яблонский.

В интервью дипломат выразил удовлетворение тем, что ракетный удар по территории Польши не был преднамеренным. Он обратил внимание на то, что когда причины произошедшего ещё не были ясны, альянс уже действовал очень эффективно — и последовала быстрая и решительная реакция со стороны лидеров стран-членов. По его словам, НАТО сдало экзамен и доказало, что является одним из самых сильных и эффективных альянсов в истории.

Замминистра отметил, что в случае такой ситуации, которая имела место в Пшеводуве, прежде всего, надо проявить рассудок, терпение, не верить слухам и опираться в первую очередь на надёжные и проверенные источники информации. В результате даже не было необходимости применять Четвёртую статью Североатлантического договора.

Одновременно он не исключил, что Россия специально осуществила серию атак по украинской территории вблизи польской границы, чтобы привести к такому инциденту. Несмотря на ошибку украинцев, он возлагает полную ответственность на российскую сторону, ведь Украина защищается при помощи ПВО, в такой ситуации, безусловно, существует риск подобных инцидентов. «Необходимо подчеркнуть, что Украина имеет право защищаться, а Россия не имеет права нападать на неё», — подчеркнул Яблонский.

Он объяснил, что нет смысла без каких-либо оснований пытаться обвинять Россию в инциденте на польской территории, потому что она и так отвечает за удары по украинской инфраструктуре.