Reuters: страны ЕС хотят увеличить инвестиции в оборону

Журналисты Reuters получили доступ к проекту заключительного документа, который будет принят на саммите стран ЕС. В нём, в частности, есть призыв ускорить инвестиции в европейскую оборонную промышленность, чтобы восполнить недостаток вооружений из-за поставок Украине.

Как стало известно журналистам Reuters, лидеры Европейского союза настаивают на скорейшей разработке инвестиционной программы, чтобы увеличить объёмы производства в оборонной промышленности. Об этом говорится в проекте заключительного документа саммита ЕС, который состоится 15 и 16 декабря.

«Европейский совет призывает Еврокомиссию в скором времени представить предложение по Европейской программе инвестиций в оборонной отрасли, чтобы укрепить потенциал и устойчивость европейских оборонных технологий и промышленного сектора, включая малые и средние предприятия», — говорится в документе. Однако журналисты предупреждают, что, вероятно, до саммита этот текст ещё подкорректируют.

Лидеры ЕС также будут настаивать на том, чтобы исполнительная комиссия ЕС и Европейское оборонное агентство активнее выявляли пробелы в обороне и координировали совместные оборонные закупки, в частности, для пополнения запасов техники, которая пошла на поддержку Украины.

ЕС уже давно призывает государства-члены объединить усилия в закупках оружия, а не конкурировать друг с другом, повышая тем самым цены или заключая индивидуальные сделки с поставщиками вне блока. Страны неохотно идут на это, но их подстёгивает ситуация на Украине, отмечают авторы статьи.

Согласно проекту документа, на саммите лидеры ЕС также призовут к более быстрому осуществлению работ с инфраструктурой, чтобы облегчить передвижение военных по Европе. Строительство и модернизация инфраструктуры, в том числе дороги и мостов, входит в проект «Военная мобильность», цель которого — упростить и стандартизировать процедуры для военных и техники при пересечении границ по автомобильным и железным дорогам, по морю и воздуху, пишет Reuters.