На главу Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт обрушился поток критики. Коллеги по коалиционному правительству обвинили её в том, что она слишком медленно решает проблему с нехваткой боеприпасов в немецкой армии. Более того, они отказались выделять ей дополнительные деньги на выполнение этой задачи, сообщает Politico.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт столкнулась с возросшим давлением. Партнёры по правительственной коалиции, в том числе министр финансов, раскритиковали её за неспособность закупить боеприпасы, сообщает Politico.

Ранее чиновницу, которая, как и Олаф Шольц, представляет Социал-демократическую партию, уже отчитывали за медленное использование нового фонда в размере €100 млрд, который создавался специально для перевооружения немецкой армии. Недовольство усилилось после того, как выяснилось, что спустя девять месяцев с начала украинского конфликта и после обещания канцлера кардинально изменить политику безопасности ФРГ министр не смогла приобрести достаточное количество снарядов для бундесвера, поясняет издание.

укрепить свои позиции военного лидера Европы», очевидное бездействие главы Минобороны вызывает сомнения относительно эффективности её руководства — причём со стороны не только оппозиции, но и других членов правительства. Особенно на фоне О нехватке боеприпасов было известно ещё в декабре прошлого года, когда Ламбрехт вступила в должность, и этот дефицит только усилился после того, как Берлин передал Киеву ряд вооружений, включая САУ Panzerhaubitze 2000. Поскольку Германия стремится «», очевидное бездействие главы Минобороны вызывает сомнения относительно эффективности её руководства — причём со стороны не только оппозиции, но и других членов правительства. Особенно на фоне сообщений СМИ о том, что в случае войны некоторым немецким системам хватит снарядов только на несколько часов, обращает внимание Politico.

Очевидно, в отчаянной попытке устранить критическую нехватку Ламбрехт на днях написала письмо министру финансов Кристиану Линднеру. Она призвала его «немедленно выделить значительные суммы бюджетных средств» для закупки новых боеприпасов.

Тем не менее Линднер, который состоит в либеральной Свободной демократической партии (СвДП), отклонил эту просьбу. В ответном письме, которое оказалось в распоряжении Politico, госсекретарь по финансам Штеффен Зебиш предложил Ламбрехт сначала выполнить собственные обязанности, прежде чем просить о помощи.

В довольно циничном тоне Зебиш утверждает, что Ламбрехт никогда не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов во время дебатов по бюджету. Более того, ссылаясь на представителей ОПК, он настаивает, что «вялое обеспечение боеприпасами и техникой… вызвано не отсутствием бюджетных средств, а сложным, отчасти непрозрачным и непоследовательным планированием и забюрократизированными процессами заказа».

Зелёные, входящие в правительственную коалицию, также жестоко прошлись по Ламбрехт. В своём совместном пресс-релизе представители партии Сара Нанни и Себастьян Шефер напомнили, что наполненность арсеналов бундесвера уже давно не соответствует требованиям НАТО. «Непонятно, почему покупка боеприпасов не входила в число приоритетных задач Минобороны, по крайней мере после 24 февраля», — недоумевают депутаты.

Шольц попытался защитить Ламбрехт и убедить журналистов, что она «полна решимости» устранить нехватку боеприпасов. «Я могу заверить вас: она делает всё возможное, чтобы это удалось, и это удастся», — заявил канцлер.