Die Welt: «проект исторического масштаба» — США собираются производить ракеты Patriot в Германии

Впервые за 40-летний период существования системы ПВО Patriot её разработчик, американский оборонный концерн Raytheon, собирается создать линию по производству совместимых с ней ракет за пределами США, сообщает Die Welt. Конкретно речь идёт о баварском городе Шробенхаузен в Германии. «На фоне возросшего спроса в Европе мы планируем удвоить наши производственные мощности», — пояснил планы компании её менеджер Даг Стивенсон.

На фоне боевых действий на Украине американские оборонные концерны Raytheon, а также MBDA Germany предложили создать в Германии линию по производству ракет для системы ПВО Patriot, предназначенных для сбыта в европейские страны — члены НАТО, сообщает Die Welt. В качестве конкретного места предлагается баварский город Шробенхаузен. Там находится совместное предприятие COMLOG, которое уже десятилетиями занимается техническим обслуживанием и модернизацией ракет Patriot, принадлежащих бундесверу.

Это «проект исторического масштаба», подчёркивает немецкое издание. Впервые за 40-летний период существования этой боевой системы Raytheon запустит производство ракет за пределами США. «На фоне возросшего спроса в Европе мы планируем удвоить наши производственные мощности», — пояснил планы концерна его менеджер Даг Стивенсон. Конкретных цифр он не назвал, но отметил, что в ближайшем будущем речь может идти о сотнях единиц вооружения. К тому же на фоне изменения ситуации с безопасностью через 4-5 лет компания собирается заменить все старые версии ракет Patriot в Европе, а также в целом увеличить их запасы.

Также в Германии планируется наладить производство новой ракеты для системы ПВО Patriot под названием GEM-T, пишет Die Welt. Это будет совместная разработка Германии и США. Она получит немецкую силовую установку, а также немецкую осколочную боеголовку, способную уничтожать цели без необходимости прямого попадания. MBDA Germany и Raytheon рассматривают своё предложение как вклад в создание общеевропейской системы противовоздушной обороны Skyshield, отмечает немецкое издание.

Но производство будет налажено не скоро, отметили в концернах. Понадобится 3-4 года, для того чтобы построить объект, а также разработать и сертифицировать модернизированную версию ракеты. Есть опасения, что жёсткие директивы Германии по экспорту вооружения могут помешать реализации проекта, но вооружение будет предназначено для поставки только в европейские страны — члены НАТО, использующие систему Patriot, так что проблем возникнуть не должно, заключает издание.