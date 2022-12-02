DWN: всё больше немецких компаний переносят бизнес за границу из-за роста расходов

Германия становится всё менее привлекательным местом для ведения бизнеса, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным исследования, ещё до резкого роста цен на энергию многие фирмы начали перебазироваться за границу, потому что это было более выгодно уже тогда. Немецкая бизнес-модель испытывает на себе колоссальное давление, и опасность исхода компаний из страны вполне реальна, предостерегают эксперты.

Каждая из примерно 60 немецких компаний уже перенесла свою экономическую деятельность за границу до резкого повышения стоимости энергии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 1,6% компаний сделали это в период с 2018-го по 2020 год — «в основном из-за преимуществ в стоимости», как сообщило Федеральное статистическое управление в своём исследовании во вторник.

При этом 64% полностью или частично перенесли, например, производство товаров, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов или исследования и разработки из Германии в другие части внутри или за пределами их группы компаний за рубежом. 60% ушло в другие страны мира.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, исследование проводится на фоне обсуждений угрозы деиндустриализации Германии из-за стремительно растущих затрат на электроэнергию. «Наша бизнес-модель находится под огромным стрессом», — предостерегает президент отрасли Зигфрид Руссвурм.

По его словам, цены на энергоносители, которые резко выросли после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля, стали препятствием для немецких компаний в международной конкуренции. «Опасность исхода реальна», — считает Руссвурм. По его замечанию, в ходе проведённого в этом году опроса 600 малых и средних предприятий более 20% опрошенных фирм уже сообщили о конкретных планах.

Немецкая промышленность не разорится в результате нынешних очень высоких цен на энергоносители, считает министр экономики Германии Роберт Хабек. «Этого не произойдёт», — заявил политик зелёных на крупной отраслевой конференции в Берлине. Политики не позволят этому случиться, сказал он: таков исходящий из политических кругов посыл на следующий год. По словам Хабека, теперь речь будет идти больше о поддержке сохранения местоположения бизнеса.

Президент Ifo Клеменс Фюст не ожидает деиндустриализации, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В интервью информационному агентству Reuters экономист отметил, что промышленные предприятия не могут быть перемещены так быстро. Вопрос, однако, заключается в том, останется ли Германия привлекательным местом для ведения бизнеса в долгосрочной перспективе.

«Это, конечно, сомнительно в случае с энергоёмкими отраслями. Там мы теряем конкурентоспособность по сравнению с другими местами», — признал Фюст. К этому добавятся и другие проблемы, такие как нехватка квалифицированных работников и растущий протекционизм. Поэтому к этому вопросу придётся отнестись серьёзно.

Среди мотивов для переезда за границу, в частности, играют роль преимущества в стоимости, как объяснили статистики развитие событий в предыдущие годы. Для 89% компаний снижение затрат на оплату рабочей силы было важным мотивом для переезда за границу. 75% назвали другие преимущества по стоимости. Нехватка квалифицированных работников в Германии стала для 62% причиной переноса функций компании за границу или, по крайней мере, рассмотрения такой возможности.

Административные или юридические факторы стали основными причинами против переезда за границу — об этом заявили 79% компаний. Далее следуют налоговые проблемы (59%), таможенные пошлины и другие торговые барьеры (54%).

Большинство немецких компаний интегрированы в глобальную цепочку создания стоимости, отмечает издание. 61% из почти 64 тыс. компаний с числом сотрудников не менее 50 человек в 2020 году закупали товары или услуги за рубежом или сами поставляли их, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического управления.