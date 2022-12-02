DWN: всё больше немецких компаний переносят бизнес за границу из-за роста расходов
Каждая из примерно 60 немецких компаний уже перенесла свою экономическую деятельность за границу до резкого повышения стоимости энергии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 1,6% компаний сделали это в период с 2018-го по 2020 год — «в основном из-за преимуществ в стоимости», как сообщило Федеральное статистическое управление в своём исследовании во вторник.
При этом 64% полностью или частично перенесли, например, производство товаров, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов или исследования и разработки из Германии в другие части внутри или за пределами их группы компаний за рубежом. 60% ушло в другие страны мира.
Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, исследование проводится на фоне обсуждений угрозы деиндустриализации Германии из-за стремительно растущих затрат на электроэнергию. «Наша бизнес-модель находится под огромным стрессом», — предостерегает президент отрасли Зигфрид Руссвурм.
По его словам, цены на энергоносители, которые резко выросли после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля, стали препятствием для немецких компаний в международной конкуренции. «Опасность исхода реальна», — считает Руссвурм. По его замечанию, в ходе проведённого в этом году опроса 600 малых и средних предприятий более 20% опрошенных фирм уже сообщили о конкретных планах.
Немецкая промышленность не разорится в результате нынешних очень высоких цен на энергоносители, считает министр экономики Германии Роберт Хабек. «Этого не произойдёт», — заявил политик зелёных на крупной отраслевой конференции в Берлине. Политики не позволят этому случиться, сказал он: таков исходящий из политических кругов посыл на следующий год. По словам Хабека, теперь речь будет идти больше о поддержке сохранения местоположения бизнеса.
Президент Ifo Клеменс Фюст не ожидает деиндустриализации, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В интервью информационному агентству Reuters экономист отметил, что промышленные предприятия не могут быть перемещены так быстро. Вопрос, однако, заключается в том, останется ли Германия привлекательным местом для ведения бизнеса в долгосрочной перспективе.
«Это, конечно, сомнительно в случае с энергоёмкими отраслями. Там мы теряем конкурентоспособность по сравнению с другими местами», — признал Фюст. К этому добавятся и другие проблемы, такие как нехватка квалифицированных работников и растущий протекционизм. Поэтому к этому вопросу придётся отнестись серьёзно.
Среди мотивов для переезда за границу, в частности, играют роль преимущества в стоимости, как объяснили статистики развитие событий в предыдущие годы. Для 89% компаний снижение затрат на оплату рабочей силы было важным мотивом для переезда за границу. 75% назвали другие преимущества по стоимости. Нехватка квалифицированных работников в Германии стала для 62% причиной переноса функций компании за границу или, по крайней мере, рассмотрения такой возможности.
Административные или юридические факторы стали основными причинами против переезда за границу — об этом заявили 79% компаний. Далее следуют налоговые проблемы (59%), таможенные пошлины и другие торговые барьеры (54%).
Большинство немецких компаний интегрированы в глобальную цепочку создания стоимости, отмечает издание. 61% из почти 64 тыс. компаний с числом сотрудников не менее 50 человек в 2020 году закупали товары или услуги за рубежом или сами поставляли их, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные Федерального статистического управления.
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