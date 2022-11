Guardian: британские рестораны закрываются из-за кризиса быстрее, чем в пандемию

Как показывает статистика, количество вынужденных закрыться из-за кризиса ресторанов и пабов в Великобритании за последний год выросло на 60% — причём только за последний квартал их число составило уже более 450, сообщает The Guardian. Аналогичная тревожная ситуация наблюдается и в туристической сфере: эксперты предупреждают, что более трети гостиничных предприятий могут обанкротиться уже к началу 2023 года, отмечается в статье.

Всё больше ресторанов и пабов в Великобритании разоряются и вынуждены закрываться на фоне экономического кризиса и роста инфляции — причём сейчас это происходит даже быстрее, чем было во время глобального кризиса из-за пандемии COVID-19, пишет The Guardian. По словам владельцев, это связано с тем, что постоянно растущие цены на энергоносители, всё более острая нехватка персонала и резкое сокращение спроса и заказов оказывает негативный «токсичный эффект» на их бизнес, говорится в статье.



Согласно данным нового исследования, которое провели эксперты консалтинговой фирмы Mazars, количество закрытий в этом секторе выросло на 60% за последний год: в 2021—2022 годах уже было зарегистрировано 1567 случаев неплатёжеспособности, в то время как в 2020—2021 годах их было всего 984, поясняется в статье. Причём 453 случая банкротства произошли за последние три месяца, по сравнению с 395 в предыдущем квартале.



«Неплатёжеспособность в ресторанном бизнесе сейчас наступает гораздо быстрее, чем во время пандемии COVID-19», — рассказала в интервью Ребекка Дакр, партнёр компании Mazars. «Это очень токсичное сочетание растущих производственных затрат, резкого роста финансовых затрат и слабого спроса. Такого сочетания негативных факторов большинство рестораторов раньше ещё не видели», — подчеркнула она.



В то время как прошедшим летом в этой отрасли наблюдался относительный подъём бизнеса после того, как большинство санитарных ограничений были сняты и вынужденные закрытия на карантин прекратились, теперь владельцы ресторанов столкнулись с постоянно растущей инфляцией, которая не только увеличила стоимость электроэнергии, продуктов питания и напитков, но и привела к тому, что у их клиентов стало оставаться гораздо меньше денег, которые они могли бы потратить на еду в ресторане, поясняется в статье.



Согласно последним опросам от Barclaycard, более половины британцев планируют в ближайшее время сократить расходы на основные нужды. И это вызывает у владельцев бизнеса серьёзную обеспокоенность по поводу доходов, которые они смогут получить в этом году в период Рождества, когда обычно большинство заведений получают основную часть своей годовой прибыли, пишет The Guardian.



Не менее сложная ситуация складывается и в гостиничном бизнесе, сообщается в статье. Отраслевые лоббистские группы, в том числе UK Hospitality и British Beer and Pub Association, заявили в прошлом месяце, что более трети гостиниц в Великобритании могут стать банкротами уже к началу 2023 года.



Некоторые компании при этом изо всех сил пытаются найти себе достаточное количество сотрудников, поскольку новые правила миграции, вступившие в силу после брексита, больше не позволяют гражданам ЕС работать в Великобритании на прежних условиях. Это также способствовало ускоренной инфляции заработной платы, поясняется в статье.



Совокупное давление всех этих негативных факторов, по всей вероятности, приведёт к новым трудностям для ресторанной отрасли даже в обычно прибыльный период праздников, предупреждают эксперты консалтинговой фирмы Mazars. «Рождество обычно является периодом подъёма для гостиничного бизнеса. Однако рестораны будут готовиться к очень суровой зиме, и многие из них столкнутся с настоящей борьбой за то, чтобы удержаться на плаву», — предупредила Дакр. По её словам, если эти компании не получат гораздо более ощутимой поддержки от правительства, надежды на которую сейчас крайне мало, уже в ближайшее время банкротств станет ещё больше.