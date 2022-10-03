SVT: Швецию захлестнула волна банкротств

Число банкротств предприятий в Швеции за сентябрь увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего пострадала розничная торговля, где этот показатель вырос почти на половину, сообщает SVT. Такой печальной динамике способствует инфляция и огромные счета за электроэнергию. Эксперты уверены, что это ещё не предел и волна банкротств продолжится осенью и зимой.

Инфляция, цены на электроэнергию и процентные ставки сильно бьют как по потребителям, так и по бизнесу. В целом количество банкротств в Швеции за сентябрь увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и наблюдаются они почти во всех отраслях, однако больше всего пострадала розничная торговля, отмечает SVT.

В прошлом месяце в Швеции количество банкротств в гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось на 25%, однако больше всего пострадала розничная торговля — число банкротств в этой отрасли увеличилось в сентябре на целых 45%. По словам экcперта компании по вопросам бизнеса и кредитования UC Йоханны Бломе, в условиях инфляции потребителям приходится расставлять приоритеты и покупать самое необходимое, что зачастую в первую очередь бьёт по розничной торговле и потребительским товарам. В семи из десяти отраслей, которые входят в общую статистику банкротств компании UC, наблюдается рост числа банкротств, сообщает SVT.

Представители кредитного бюро Syna разделяют мнение коллег из UC о том, что многие компании в настоящее время испытывают трудности. Делать выводы на основе отдельных ежемесячных статистических данных непросто, но, по словам генерального директора Syna Карла Стьерна, количество банкротств, вероятно, продолжит расти осенью и зимой. «Кроме того, многие компании сталкиваются с необходимостью погашения отсроченных налогов и взносов работодателей, что было способом предыдущего правительства смягчить последствия для компаний, находящихся в кризисе во время пандемии», — заявляет он в пресс-релизе, пишет SVT.

Большинство признаков указывают на то, что в следующем году Швецию ждёт рецессия. В компании UC также считают, что число банкротств продолжит расти осенью и зимой. Кроме того, будут заметны значительные различия от региона к региону по причине сильно разнящихся по стране цен на электроэнергию. «Будет иметь значение, в какой области электроснабжения Швеции находится ваш бизнес», — заявила Йоханна Бломе, резюмирует SVT.