Dagens Nyheter: инфляция в Швеции превзошла ожидания и достигла 9%

В августе уровень инфляции в Швеции достиг 9% и превысил ожидания экспертов, сообщает Dagens Nyheter. Об этом говорится в опубликованных сегодня данных Центрального статистического бюро страны. Цены на энергоносители затрудняют оценку роста инфляции, пик которой ожидается на ноябрь.

«Цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли ежемесячно с декабря 2021 года. В целом за год рост цен на них составил 14,03 процента», — сообщил Карл Мортенссон, специалист по статистике цен Центрального статистического бюро (ЦСБ) Швеции, в пресс-релизе, пишет Dagens Nyheter.

Среди продуктов питания, которые больше всего подорожали за летний период, оказались апельсины и авокадо. Так, по данным ЦСБ, с июля по август цена на апельсины выросла почти на 34%, а на авокадо — более чем на 25%. В то же время цены на огурцы упали на 17%, а на морковь — на 19%. В июле инфляция в Швеции составила 8%. Рост инфляции превысил ожидания экспертов Bloomberg, которые ожидали её на уровне 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Dagens Nyheter.

По словам Роберта Бергквиста, старшего экономиста шведского банка SEB, цены на энергоносители затрудняют оценку инфляции. Поэтому он считает особенно интересным отслеживать уровень роста цен без учёта энергоносителей, который составил 6,8% в годовом исчислении по сравнению с 6,6% за тот же период в прошлом году, пишет издание.

«Общая картина такова, что инфляционное давление в Швеции по-прежнему растёт. По нашей оценке, в ноябре оно достигнет своего пика», — сообщил Бергквист. По его словам, обнародованные сегодня данные гарантируют повышение Центробанком Швеции процентной ставки на 0,75% на следующей неделе. Эксперт убеждён, что эффект от повышения процентной ставки займёт какое-то время, однако уже сейчас её повышение может влиять на ожидания, заключает Dagens Nyheter.