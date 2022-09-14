ZDF: вместе с ценами на энергию и продукты на рост в Германии пошла и инфляция

Срок действия правительственных мер поддержки истёк в конце августа, и инфляция в Германии снова приблизилась к показателю 8%. Как отмечает немецкий телеканал ZDF, основными причинами высокой инфляции остаются рост цен на энергоносители и продукты питания. Так, цены на лёгкое печное топливо за год выросли более чем в два раза — на 111,5%. По прогнозам специалистов, в начале следующего года уровень инфляции в Германии составит 11%.

После двух месяцев небольшого спада инфляция в Германии вновь приближается к отметке в 8%, сообщает немецкий телеканал ZDF. В августе рост цен на энергоносители и продукты питания привёл к увеличению годового уровня инфляции до 7,9%.

Во вторник Федеральное статистическое управление подтвердило свои предварительные расчёты, опубликованные почти две недели назад.

В июле уровень инфляции снизился до 7,5%. Скидка на топливо, введённая «светофорной» коалицией на три месяца, а также 9-евровый билет на местный общественный транспорт несколько сдержали рост цен. Срок действия обеих мер, однако, истёк в конце августа, напоминает ZDF.

Правительственные меры, направленные на смягчение ситуации, имели сдерживающий эффект, однако они действовали только с июня по август, подчёркивает глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль. «Основными причинами высокой инфляции по-прежнему являются рост цен на энергоносители и продукты питания», — отмечает он.

После истечения срока действия топливных скидок цены на горючее снова выросли: в последнее время бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Германии снова стали дороже, чем во всех соседних странах ЕС, утверждает немецкий телеканал.

Энергия стала на 35,6% дороже, чем в августе 2021 года. Особенно резко, на 46,4%, подорожала бытовая энергия. Цены на лёгкое печное топливо, например, за год выросли более чем в два раза — на 111,5%. Рост цен на природный газ составил 83,8%, на электроэнергию — на 16,6%. Такие виды топлива, как бензин, подорожали на 16,5%.

Цены на продукты питания на протяжении последнего времени также росли темпами выше среднего и увеличились на 16,6%, причём их рост продолжается шестой месяц подряд, подчёркивает ZDF. В частности, значительно подорожали пищевые жиры и масла (рост составил 44,5%), молочные продукты и яйца (+26,8%), мясо и мясные продукты (+18,6%), а также хлеб и зерновые продукты (+17,1%).

Поставщики энергии, вероятно, заметно скорректируют свои цены на электроэнергию и газ, особенно в начале 2023 года, в связи с высокими закупочными расходами, которые существенно выросли после начала российской спецоперации на Украине. По данным института Ifo, это приведёт к повышению уровня инфляции примерно до 11% в начале следующего года.

В целом на 2023 год исследователи из мюнхенского института ожидают средний уровень инфляции в 9,3% — после 8,1% в текущем году. Совсем недавно почти каждая вторая из опрошенных институтом Ifo компаний заявили, что в ближайшие месяцы планируют повысить цены на свою продукцию, заключает немецкий телеканал ZDF.