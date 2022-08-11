Expressen: «такого еще не было» — шведский эксперт о рекордно подорожавшей электроэнергии

Несмотря на лето, цены на электроэнергию в Швеции продолжают стремительно расти. По словам Эммы Боргстрём, эксперта компании Eon, стоимость электроэнергии побила все максимумы: «Для лета цены рекордно высокие. Мы никогда не видели таких высоких цен на юге Швеции», передаёт Expressen.

ЭММА БОРГСТРЁМ, эксперт и менеджер по продажам в Eon: сейчас самое важное – заполнить газохранилища, чтобы мы смогли пережить зимний сезон. В этом мы преуспеваем. Но если Россия снова не запустит «Северный поток-1», будет сложнее. И в основном для Европы, для Германии и Центральной Европы пополнение запасов газа на зиму является большой проблемой. В первую очередь это окажет серьёзное влияние на цены в Швеции.

ЛИНА БЬЕРТЛИНГ ТЬЕРНБЕРГ, эксперт по энергетике: Дело в том, что в Европе идут боевые действия, и резонно предположить, что мы (с Россией – ИноТВ) мыслим по-разному. Мы должны быть готовы к такому сценарию. Но я по-прежнему считаю, что нам полезно понимать последствия. И это шаг к тому, чтобы мы уже сейчас осознавали, что будет происходить, когда мы сократим импорт из России, а возможно, и вовсе его остановим.

ЭММА БОРГСТРЁМ, эксперт и менеджер по продажам в Eon: Европа зависит и очень зависела от российского газа. Мы всё ещё импортируем, и, исходя из того, что на данный момент происходит в Европе, нам необходим импорт российского газа. Швеция получает из Дании, которая, в свою очередь, получает много газа из Германии. У нас есть косвенная зависимость от поставок газа, однако нас выручает производство биогаза в Швеции и Дании.

ЛИНА БЬЕРТЛИНГ ТЬЕРНБЕРГ, эксперт по энергетике: Мы беспокоимся о предстоящем зимнем отопительном периоде, потому знаем о предстоящих сбоях в энергосистеме. Так, например, мы ранее запустили ТЭС в Карлсхамне. Так что уже сейчас можно задаться вопросом, что нас будет ожидать этой зимой.

EXPRESSEN: Как вы думаете, насколько высокими могут быть цены на электроэнергию в предстоящую зиму, если эта тенденция сохранится?

ЭММА БОРГСТРЁМ, эксперт и менеджер по продажам в Eon: Я думаю, что они могут быть очень высокими. Если ситуация продолжится в таком же ключе, то мы, возможно, получим более серьёзную проблему с газом: цены на электричество, особенно в определенные часы, могут стать невероятно высокими.

EXPRESSEN: Что могут сделать потребители уже сейчас, чтобы сэкономить на электроэнергии?

ЭММА БОРГСТРЁМ, эксперт и менеджер по продажам в Eon: Это непросто, но всегда можно что-то сделать. Важно пересмотреть своё потребление, независимо от того, что у вас подключено дома – газ или электричество. Если у вас электрическое отопление или отопление, которое каким-то образом подключено к электричеству, вы действительно можете снизить температуру в помещении в течение отопительного сезона, что влияет на ваше общее потребление электроэнергии. С газом – всё так же, если у вас дома газовое отопление. Если у вас есть соглашение с плавающим тарифом, который меняется от часа к часу, это называется почасовой ставкой. Вы можете посмотреть, в какие часы потребление является самыми дешевыми. Если обобщить, то ночью электричество, обычно, дешевле. Например, можно потреблять ночью больше, чем днём. Но для того, чтобы это повлияло на итоговый счёт, нужно заключить соответствующее соглашение с компанией-поставщиком.

EXPRESSEN: Не пора ли переходить на фиксированные тарифы?

ЭММА БОРГСТРЁМ, эксперт и менеджер по продажам в Eon: Сложный вопрос, по фиксированным тарифам тоже высокие цены. Плавающий тариф был более выгодным раньше, но в нынешних условиях почасовые ставки слишком сильно варьируются. При привязке к фиксированному тарифу хотя бы точно будешь знать итоговую стоимость, что невероятно комфортно в наше время.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022