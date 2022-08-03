И не надо винить Путина — Svenska Dagbladet объяснила причины энергетического хаоса в Швеции
Ещё когда на рубеже тысячелетий были выведены из эксплуатации атомные энергетические реакторы в Барсебеке, было понятно, что шведская электросеть станет более уязвимой. Риск дефицита электроэнергии на юге Швеции значительно возрос после ухода с рынка крупного и стабильного производителя. Идея закрытия АЭС заключалась в том, чтобы недостающие мощности можно было бы компенсировать за счёт другого стабильного производителя электроэнергии на юге Швеции, пишет Svenska Dagbladet.
Так, например, в 2009 году энергетическая компания Uniper открыла в Мальмё современную ТЭЦ Öresundsverket, которая обеспечила необходимую генерацию электроэнергии в напряжённые зимние дни. Однако из-за нежелания государства финансировать проект в 2016 году она была законсервирована. Спустя три года правительство повысило налог на производство электроэнергии и компании Uniper пришлось полностью прекратить свою деятельность. В прошлом году ТЭЦ была демонтирована и отправлена во Вьетнам, сообщает Svenska Dagbladet.
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