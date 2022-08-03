Daily Shincho: использовать газ в качестве оружия начала Европа, а не Россия

Утверждения европейских чиновников о том, что Россия использует газ в качестве оружия, являются попытками выставить себя жертвой, ведь это не Москва, а ЕС начал газовую войну, уверен профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи. Как он пишет в материале для Daily Shincho, Японии нужно извлечь уроки из неудач Евросоюза и, не поддаваясь эмоциям, поддерживать спокойные и адекватные отношения с Россией.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно критиковала Россию за то, что та использует газ в качестве оружия, однако, как считает главный аналитик и профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи, данные заявления далеки от истины. Как он пишет в статье для Daily Shincho, чтобы сократить финансирование российской военной спецоперации, ЕС решил снизить свою зависимость от её газа до трети текущего уровня в этом году и полностью отказаться от поставок в 2027 году. Германия, крупнейший потребитель российского газа в ЕС, также заявила, что к лету 2024 года сократит долю его импорта в общем объёме импортных поставок этого энергоресурса до 10%. Так что получается, что именно Евросоюз первым применил газ в качестве оружия.

Как продолжает эксперт, ЕС пережил нефтяной кризис 1970-х годов, закупая российский трубопроводный природный газ. Это не только укрепило энергетическую безопасность Европы, но и привело к значительному улучшению отношений с Советским Союзом в то время. Это было действительно подобно расхожей фразе «убить двух зайцев одним выстрелом». Но украинский кризис полностью изменил ситуацию. В Европе возобладала эмоциональная теория о том, что «Россия ведёт себя на Украине возмутительно», и фундамент энергетической безопасности ЕС был перевёрнут с ног на голову.

Однако нужно учитывать ещё и то, что на деле Евросоюз ещё раньше России разрушил конструктивные отношения в формуле гарантий долгосрочных поставок российского газа. Поэтому утверждение ЕС о том, что она использует газ в качестве оружия, похоже, является попытками европейцев выставить себя жертвой того, что Россия наносит ответный удар Европе, начавшей атаку первой.

Также существует немало обстоятельств, которые не позволяют России использовать газ в качестве оружия.С января по май этого года экспорт природного газа за пределы стран бывшего Советского Союза упал на 28% по сравнению с предыдущим годом, и «Газпром» переживает самый тяжёлый кризис с момента своего основания. Россия отчаянно пытается увеличить экспорт трубопроводного газа в Китай, чтобы компенсировать падение экспорта «Газпрома» в Европу. Газопровод «Сила Сибири», соединяющий Россию и Китай, имеет пропускную способность 38 млрд кубометров в год. Наряду с увеличением его пропускной способности на 10 млрд кубометров Россия также торопится начать строительство нового трубопровода через Монголию — «Сила Сибири — 2» — с пропускной способностью 50 млрд кубометров. Суммарная мощность этих газопроводов составит 98 млрд кубометров, что, по подсчётам, составляет две трети экспорта российского газа в Европу в прошлом году. Но строительство этого газопровода потребует времени. Если поставки газа в Китай и другие регионы Азии не пойдут по плану, экономическое положение «Газпрома», несомненно, станет ещё более серьёзным, чем сейчас. Вот почему в ближайшей перспективе Россия не может себе позволить использовать газ в качестве оружия.

Как заключает автор материала, Японии нужно извлечь уроки из неудач Евросоюза. Для Страны восходящего солнца проект «Сахалин-2» — это особый стратегический вопрос. Стоимость транспортировки СПГ с Сахалина, до которого рукой подать, составляет всего одну треть расходов по перевозке СПГ из других регионов мира. Поскольку цены на СПГ в мире продолжают быстро расти, ценность СПГ с «Сахалина-2» для Японии только увеличивается, и сохранение этого источника энергоресурсов для Токио становится важнейшим приоритетом. Поэтому Япония, не поддаваясь никаким эмоциям, должна поддерживать спокойные и адекватные отношения с Россией с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности.