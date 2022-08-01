Le Figaro: немцы скупают электрообогреватели — боятся замёрзнуть зимой

В Германии продавцы товаров для дома отмечают резкий рост спроса на электрические обогреватели: этим летом их покупают в пять раз больше, чем год назад. Как пишет Le Figaro, немцы боятся замёрзнуть грядущей зимой в случае, если будут проблемы с поставками газа.

Половина жителей Германии сильно зависят от поставок газа, на основе которых работает отопление в их домах. При этом поставки газа из России сильно сократились. Если раньше доля российского газа составляла 55%, то теперь — 26%. Однако до независимости от Москвы ещё далеко, предупреждает Le Figaro. И немцы, не уверенные в том, что зимой в их домах будет тепло, стали покупать электрообогреватели.

«Мы не знаем, будет ли газа достаточно для всех, сможем ли мы за него заплатить, учитывая нынешний рост цен», — приводит автор статьи слова одного из своих собеседников из Германии. В этом году у некоторых немцев плата за газ может вырасти как минимум втрое.

Законы Германии предусматривают, что в случае перебоев с поставками в приоритете газ будут направлять населению, а не промышленности. Но это не снимает опасения людей. Как отмечает продавец товаров для дома, он за неделю продал 60 электрических обогревателей — столько же, сколько за весь особенно холодный декабрь. Причём его клиенты даже не смотрят на цену аппарата. В основном это пожилые люди, для которых главное — не замёрзнуть зимой.

Если смотреть на всю сеть этих магазинов, то за прошедшие полгода у них вдвое выросли продажи отопительных приборов, а летний показатель может в итоге пятикратно увеличиться по сравнению с летом прошлого года. И самый большой всплеск с увеличением продаж в 40 раз пришёлся на последнюю неделю июня. Специалисты связывают это с активацией второго уровня из трёх, предусмотренных в чрезвычайном плане по газу.

Предложение еле успевает за спросом. Причём это касается не только самих радиаторов, но и всего остального, что может служить альтернативой газу. Эксперты говорят, что клиенты запасаются дровами и углём в непривычно большом количестве.

При этом такой спрос на электрорадиаторы специалистов совершенно не радует. Они опасаются, что в случае волны холода электросети будут перегружены и возможны перебои в электроснабжении. Получается, что действия потребителей приходят в конфликт с призывом правительства к бережному отношению к энергии. Тем более что электричество стоит дорого. Так что, даже покупая электрический обогреватель, немцы собираются в случае холода сначала надеть свитер, пишет Le Figaro.