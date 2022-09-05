Expressen: малый бизнес в Швеции закрывается на зиму из-за цен на электричество

Мелкие предприниматели в Швеции вынуждены закрывать свои компании по причине заоблачных цен на электричество, передаёт Expressen. «Предприятия будут разваливаться как карточные домики», — считают владельцы пекарни Ульф и Малин Гранхольм, которые готовы проголосовать за любую партию, лишь бы власти страны как можно активнее начали решать вопрос непомерных счетов, выставляемых малому бизнесу.

УЛЬФ И МАЛИН ГРАНХОЛЬМ, владельцы пекарни: Думаю, нам придётся закрыться на всю зиму. К сожалению! Это затрагивает всех моих замечательных клиентов на севере Эланда. Людей у нас всегда битком, особенно на выходных. Это всё ужасно трагично.

Ульф и Малин, вы владеете пекарней, в которой вы готовите среди прочего пиццу. Как повлияли на вас высокие цены на электроэнергию?

УЛЬФ И МАЛИН ГРАНХОЛЬМ: Весь этот год был просто сумасшедшим с этими ценами на электроэнергию. В феврале мы получили счёт за электричество на сумму чуть более 35 тысяч шведских крон. Обычно в феврале мы платили по 5-6 тысяч, потому что мы находимся в сельской местности. Теперь стало так, что нам выгоднее закрыть заведение вместо того, чтобы держать бизнес открытым и продолжать свою деятельность. Нам выгоднее закрыться и всё выключить, потому что электричество очень дорогое.

Вы продаёте своим клиентам пиццу, но она стала намного дороже. Расскажите поподробнее!

УЛЬФ И МАЛИН ГРАНХОЛЬМ: Скажем так, если бы мы сегодня продавали обычную пиццу, которую едят все, например капричозу или шашлычную, она, вероятно, стоила бы сегодня больше 300 крон (1700 рублей. — ИноТВ) — это если бы мы вообще были открыты. Я не думаю, что это нормально. За всё это должен платить клиент. Мы не можем заниматься благотворительностью. Мы надеемся, что сможем снова открыться и вести наш бизнес и работать так, как мы хотим. Мы хотим решать сами, вести бизнес или нет, а не чтобы это определялось ценой на электричество.

Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась... Для меня не имеет значения, за кого голосовать. Главное, чтобы изменения произошли как можно быстрее! Они должны произойти незамедлительно. Желательно вообще — завтра. Кто-то в Швеции должен уже сделать что-нибудь! Потому что Южная Швеция страдает, причём очень сильно. Это приведёт к тому, что предприятия будут разваливаться как карточные домики.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.