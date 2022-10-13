DWN: всё больше предприятий в Германии платят за энергию с просрочкой или не платят вообще
Рост цен на энергию в Германии привёл к тому, что предприятия оплачивают свои счета за электричество с опозданием или вообще их не оплачивают, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют данные немецкого бюро кредитных историй Creditreform.
2,1 млн счетов были оплачены с небольшой, а 280 000 — с существенной просрочкой. «При этом не важно, малое это или среднее предприятие, или крупный концерн — предприятия всех размеров сейчас заставляют своих кредиторов ждать поступления денег дольше и с опозданием», заявил глава отдела экономических исследований в Creditreform Патрик-Людвиг Хантцш.
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