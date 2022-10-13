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DWN: всё больше предприятий в Германии платят за энергию с просрочкой или не платят вообще

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Немецкие предприятия всё чаще оплачивают счета за электричество с опозданием или вообще их не оплачивают, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И это касается компаний любых размеров: от маленьких фирм до крупных концернов. При этом сильнее всего пострадал строительный бизнес. В связи с происходящим эксперты ожидают увеличения числа банкротств в первом квартале 2023 года, рассказывает немецкое издание.
DWN: всё больше предприятий в Германии платят за энергию с просрочкой или не платят вообще
AP

Рост цен на энергию в Германии привёл к тому, что предприятия оплачивают свои счета за электричество с опозданием или вообще их не оплачивают, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют данные немецкого бюро кредитных историй Creditreform.

2,1 млн счетов были оплачены с небольшой, а 280 000 — с существенной просрочкой. «При этом не важно, малое это или среднее предприятие, или крупный концерн — предприятия всех размеров сейчас заставляют своих кредиторов ждать поступления денег дольше и с опозданием», заявил глава отдела экономических исследований в Creditreform Патрик-Людвиг Хантцш.

Сильнее всего от происходящего пострадал строительный бизнес, который во время пандемии коронавируса наоборот был двигателем конъюнктуры. Хантцш исходит из того, что в первом квартале 2023 года стоит ожидать увеличения числа банкротств в Германии. И он считает, неправильным, если компании будут поддерживать наплаву всеми доступными средствами. По его словам, рыночная экономика такого не потерпит.
 
О том, что строительный бизнес будет и дальше доставлять головную боль, свидетельствует и другой фактор: по данным сберегательных банков, всё меньше клиентов запрашивают финансирование недвижимости. Спрос на такие услуги существенно сократился. Многие проекты, находящиеся на начальных этапах, были отменены. Эксперты связывают это с обеспокоенностью граждан в связи с различными кризисами и ростом цен на строительные материалы. К тому же в последние недели существенно выросли процентные ставки.
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Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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