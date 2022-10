Independent: всё больше британцев ищут подработку, чтобы пережить зиму

Как показывают недавние опросы, значительное число молодых британцев в возрасте от 16 до 25 лет всерьёз обеспокоены тем, смогут ли они покупать достаточно еды этой зимой на фоне стремительного роста цен, пишет The Independent. Более трети из них даже планируют бросить образование, чтобы как можно скорее устроиться на работу, в то время как миллионы уже работающих британцев также вынуждены искать себе подработку, чтобы как-то сводить концы с концами.

Всё больше молодых британцев начинают беспокоиться о том, смогут ли обеспечить себя достаточным количеством еды предстоящей зимой на фоне кризиса постоянно растущей стоимости жизни, сообщает The Independent. Опросы также показывают, что значительная доля молодёжи планирует в ближайшее время бросить образование ради заработка.



Как показал недавний опрос компании The Prince’s Trust, в котором приняли участие 2000 молодых британцев, четверть из них иногда уже пропускают приёмы пищи, стараясь сократить расходы, а 14% уже обращались за помощью в продуктовые фонды по крайней мере один раз за последние 12 месяцев, говорится в статье.



Значительное число молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет сейчас обеспокоены тем, что этой зимой они не смогут позволить покупать себе еду, поскольку стоимость жизни в Великобритании стремительно растёт. Почти половина из них (46%) опасаются, что им не хватит денег для покупки предметов первой необходимости.



Треть опрошенных (33%) заявили, что не могут позволить себе включить дома отопление, и примерно такая же часть молодых британцев уже не может позволить себе транспортные расходы, чтобы добираться до места работы или учёбы.



Другой опрос, проведённый страховой компанией Royal London на прошлой неделе, показал, что миллионы работающих британцев были вынуждены браться за дополнительную работу, чтобы как-то свести концы с концами, и ещё миллионы планируют в ближайшее время сделать то же самое.



И согласно исследованию компании The Prince’s Trust, молодые люди также готовятся последовать их примеру. Причём 40% заявили, что планируют вскоре вообще бросить образование, чтобы вместо этого побыстрее устроиться на работу, говорится в статье.



Опрос был частью ежегодного исследования, проводимого под эгидой благотворительной организации, чтобы выяснить, как молодые жители Великобритании относятся к своей жизни, финансовому положению и как оценивают перспективы найти работу.



Исследование показало также, что многие молодые люди не испытывают оптимизма в отношении своего будущего: большинство из них (60%) не уверены в нём, и более половины из них (51%) обеспокоены тем, смогут ли сохранить своё рабочее место в кризис.



Кроме того, более трети опрошенных заявили, что их зарплата больше не покрывает их расходы на арендную плату или выплаты по ипотеке, поскольку арендодатели повсеместно повышают арендную плату, а средние ставки по ипотеке также стремительно растут, пишет The Independent.



Исполнительный директор благотворительного фонда Джонатан Таунсенд подчеркнул в этой связи, что сегодня британская молодёжь сталкивается с беспрецедентым набором проблем, вызванных как последствиями пандемии COVID-19, так и надвигающимся кризисом роста стоимости жизни. Он также призвал правительство, деловые круги и благотворительные организации приложить больше усилий, чтобы сообща помочь молодому поколению «реализовать свой потенциал и построить позитивное будущее», сообщается в статье.