Hürriyet Daily News Оригинал

Туркам уже не по карману — HDN о хаосе на рынке недвижимости Турции из-за нелегальных риелтеров с Украины и из России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После начала российской спецоперации на Украине в турецкую провинцию Анталья перебралось рекордное число россиян и украинцев, которые начали искать себе постоянное жильё. Из-за этого на местном рынке недвижимости активизировались тысячи нелегально работающих российских и украинских риелторов, которые спровоцировали резкий рост арендной платы. Как сообщили представители местных властей в интервью Hürriyet Daily News, они намерены обратиться с официальной жалобой в Анкару, чтобы принять меры против этих лиц и восстановить порядок на рынке недвижимости.
Туркам уже не по карману — HDN о хаосе на рынке недвижимости Турции из-за нелегальных риелтеров с Украины и из России
AP

Тысячи нелегально работающих российских и украинских риелторов, которые активизировались за последние месяцы в Анталье, воспользовавшись растущим спросом на жильё со стороны массы приезжающих в Турцию россиян и украинцев, спровоцировали хаос на местном рынке недвижимости. Их действия фактически лишь усугубляют проблемы, повышая и без того высокие цены и арендную плату, заявил в интервью Hürriyet Daily News Исмаил Чаглар, глава Ассоциации брокеров по недвижимости Антальи.

По данным этой ассоциации, количество российских и украинских агентов по недвижимости, которые работают в этой сфере без официального разрешения, уже достигло около 10 тыс. человек и превысило количество местных риелторов, имеющих все необходимые документы. Как пояснил Чаглар, после начала российской спецоперации на Украине в Анталью прибыло огромное количество русскоговорящих людей, которые начали искать возможность купить или арендовать себе жильё. 

По его словам, это заметно изменило ситуацию на местном рынке недвижимости: на фоне такого притока клиентов из России и с Украины арендная плата начала стремительно расти, что привлекло массу нелегальных риелторов, желающих на этом заработать. В результате цены на жильё за очень короткий период времени выросли втрое, подчеркнул Чаглар в интервью Hürriyet Daily News.

Это привело к тому, что и другие домовладельцы начали повышать арендную плату для своих арендаторов, пояснил он: «Это всколыхнуло местный рынок недвижимости. В июле ситуация ещё больше ухудшилась. Многие арендаторы не смогли внести арендную плату, и арендодатели подали на них в суд». По словам Чаглара, согласно имеющейся статистике, в настоящее время на рынке недвижимости Антальи, где проживает более 200 тыс. иностранцев, нелегально действуют уже около 10 тыс. российских и украинских брокеров.

Эти люди ведут свою деятельность в закрытых группах WhatsApp и продолжают сеять хаос на рынке, подчеркнул глава Ассоциации брокеров по недвижимости Антальи: «При этом цена дома увеличивается с пяти тысяч лир, как было установлено по стандартам нашей ассоциацией, до 12 или даже 15 тысяч лир, когда они выставляют жильё на рынок. Причём ситуация с домами, выставленными на продажу, абсолютно аналогичная», — рассказал Чаглар.

По его словам, в результате очень пострадали и местные жители, от которых теперь требуют выплачивать за аренду или покупку дома гораздо более крупные суммы, которые они не в состоянии себе позволить. Поэтому местные власти подготовили соответствующий отчёт и вскоре обратятся с жалобой к центральным властям в Анкаре, чтобы принять меры и навести порядок на местном рынке недвижимости, пояснил Чаглар в интервью Hürriyet Daily News.

Согласно данным о покупке недвижимости из опубликованного ранее отчёта Турецкого статистического института (TÜİK), каждый третий дом, который был продан в Анталье на протяжении октября месяца, был куплен иностранцами. В целом за октябрь иностранцы купили в Турции почти 5400 жилых домов, говорится в статье. При этом более 2000 из 6233 резиденций, проданных в Анталии, и более 1600 из почти 17 тыс. резиденций, проданных в Стамбуле, были приобретены иностранцами.

Что касается распределения по странам происхождения покупателей, то граждане России в октябре купили в Турции более 2000 жилых домов, пишет Hürriyet Daily News. Ещё около 500 домов, по официальной статистике, купили граждане Ирана, 310 — граждане Ирака, и 216 — граждане Украины, сообщается в статье.

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