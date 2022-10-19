«Дырка в ракетке санкций»: Le Monde — о том, как Турция стала главным транзитным хабом для параллельного импорта

Западные санкции против России стали серьёзным подспорьем для экономики Турции: порты страны превратились в крупные транзитные хабы, которые переправляют товары со всего мира на российский рынок, пишет Le Monde. Побывав в турецком Мерсине, корреспондент издания заключил, что эту «дырку в ракетке санкций» в ближайшее время не закроют.

«В залитом солнцем пейзаже, где почти не видно людей, зато повсюду до горизонта простираются огромные горы из контейнеров, постепенно подходит к концу рабочий день Ясара, — пишет Le Monde. — Мужчина отказывается раскрывать своё настоящее имя и даже не говорит нам, на какого из судовладельцев он с рассвета трудится не покладая рук здесь, в самом сердце крупнейшего как по пропускной способности, так и по площади порта Турции Мерсина — бесконечной полосы из бетона и стали, простирающей свои пирсы и краны к бескрайней голубой глади Средиземного моря. «Боюсь, что потом накажут», — вскользь упоминает он тоном, не допускающим сомнений. Три года почти непрерывной работы в логистике морских грузоперевозок — такой жизненный путь закаляет характер и даёт право смотреть на вещи с высоты опыта. «Работа сложная, — признаёт Ясар, — но в нынешнее время она стала ещё сложнее».

Определить, почему молодой логист предпочитает сохранять осторожность, несложно: владелец каждого разгруженного его конторой контейнеровоза получает €300 тыс. чистой прибыли, отмечает корреспондент Le Monde. Как пишет журналист, Ясар с коллегами успевают обрабатывать по три судна в неделю, тогда как через некоторые турецкие компании проходит за этот срок более 80 — поэтому конкуренция здесь сохраняется жёсткая, тем более в нынешний напряжённый период, когда Турция, лавируя между Россией и союзниками Украины, упорно откзывается соблюдать введённые против Москвы санкции и даже заключает новые торговые соглашения, подчёркивает автор.

Как рассказывает Ясар, в Мерсине ещё никогда не было такой активности: несмотря на то, что по морской торговле сильно ударили сначала пандемия, а затем военные действия, сейчас Турция чувствует себя в этой области весьма хорошо. Россия из-за санкций с марта начала применять механизмы паралелльного импорта, и Турция успела за это время превратиться в один из крупнейших транзитных хабов, разъясняет журналист. «Грузовые суда из разных стран мира разгружаются в портах Мерсина, Стамбула и Измира — и эти товары затем перемещают в контейнеры местных предприятий и субподрядчиков, которые и доставляют их в Россию через черноморский порт Новороссийск или же грузовиками через Грузию», — пишет он. Как констатирует автор, в нынешние времена, когда идёт «обмен эмбарго», такой реэкспорт товаров Турции начинает выглядеть как «ловкое мошенничество в исполнении одного из важнейших членов НАТО под самым носом западных стран». «Это — настоящая дырка в ракетке санкций», — отмечает журналист.

По данным Le Monde, недавнее исследование Центробанка Финляндии показало, что объём импорта товаров в Россию в период между февралём и июлем нынешнего года сократился в целом на 38% — для ЕС и США сокращение составило 45% и 87% соответственно. Между тем Турция в том же периоде сумела, напротив, увеличить экспорт в Россию на 42%, причём рост за август, по некоторым данным, составил 87% по сравнению с тем же месяцем 2021-го. А вот объём экспорта российских энергоресурсов в Турцию, напротив, значительно вырос: по данным компании Refinitiv Eikon, за последние восемь месяцев страна почти в два раза нарастила закупки нефти из России, а в сентябре турецкое правительство даже объявило о заключении с Москвой контракта на поставки природного газа, четверть которого будет оплачиваться рублями, говорится в материале французского издания.

Слыша, как «в западных странах ещё с лета, когда вскрылись первые признаки такого роста, скрежещут зубами», турки пытаются прояснить ситуацию. Как объяснил в беседе с корреспондентом Le Monde председатель правления Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов (IDDMIB) Четин Течделиоглу, европейские компании сами всё чаще обращаются к турецким посредникам для того, чтобы продать свои товары в Россию, а поскольку россияне желают того же, турецкие предприятия получают «исторический шанс».

По данным турецких СМИ, всё больше российских предпринимателей приобретают недвижимость на территории Турции ради получения гражданства — его, согласно турецкому законодательству, предоставляют всем, кто вложит от €405 тыс. в экономику страны, — а затем создают местные юрлица. Эти юрлица и занимаются импортом товаров со всего мира и доставкой их в Россию, пишет Le Monde. Поскольку гиганты морских грузоперевозок — включая Maersk, Hapag Lloyd и Hamburg Süd — с российскими клиентами больше не работают, эти поставки осуществляют турецкие компании, включая Mekon Lines, Akkon и Turkon; это — абсолютно законно, поскольку доставляются продукты и товары, которые не подпадают под различные эмбарго. По информации Le Monde, таким путём в Россию попадают 28% товаров, экспортируемых туда из ЕС. Как отмечают эксперты финского Центробанка, признаков того, что эти новые морские маршруты применяются с целью обхода санкций, не наблюдается, а оценить реальные мотивы экспортёров непросто.

«Какие-то решения сейчас ищут все, а Турция — это самый быстрый и дешёвый для России вариант», — комментирует ситуацию в интервью Le Monde Васфи Эрдоган, представитель логистической компании GNW. Сам он, впрочем, с Россией не работает, поскольку считает этот рынок «опасным», отмечается в материале издания.

Итальянские СМИ тем временем сообщают, что объём экспорта из Италии в Турцию достиг в июне €1,4 млрд — притом что за последние десять лет он ни единожды не превышал €1 млрд в месяц, пишет газета. Такой рост тем более впечатляет, что турецкая лира в последнее время сильно ослабла, что должно было, по идее, повлечь снижение соответствующей статистики. Ещё одну крайне показательную цифру корреспондент Le Monde отыскал в Польше: объём экспорта польских товаров в Турцию вырос по сравнению с началом нынешнего года на 90%, что обеспечили не в последнюю очередь поставки электрического оборудования — они возросли в пять раз.

«У нас в буквальном смысле не осталось свободного места», — подтвердил в беседе с журналистом генеральный секретарь Мерсинской палаты судоходства Эзги Бичер Учар. По словам Учара, в настоящий момент на рассмотрении судебных властей находится проект расширения порта. По некоторым прогнозам, среднее число разгружаемых в Мерсине контейнеровозов в месяц по итогам года должно превысить более 250, а загружаемых в сутки грузовых машин — достичь 3000.

Судя по длинному списку товаров, отправленных в последние месяцы из Мерсина в Новороссийск, в отдельных категориях — включая, к примеру, хлопок и манную крупу — наблюдается сокращение объёмов поставок, а экспорт огнестрельного оружия и вовсе прекратился, однако во многих других секторах имеет место мощный рост: объём экспорта химического сырья вырос по сравнению с 2021 годом в восемь раз, синтетических моющих средств и полиэстера — в шесть, а кофе, фруктового сока и табака — в восемь, семь и два раза соответственно, перечисляет корреспондент Le Monde.

Адиль Актай, председательствующий в мерсинском отделении оппозиционной Республиканской народной партии — именно её представитель является мэром города, — критикует президента Турции Реджепа Эрдогана и за его «грязные игры» с Владимиром Путиным, и за зависимость от российских энергоресурсов, и за непостоянство во внешней политике — но даже он признаёт, что соблюдать санкции против Москвы стране не следует. «Это бы оказало пагубное влияние на наши собстввенные промышленность и сельское хозяйство, которые и так пострадали от кризиса и гиперинфляции», — разъяснил корреспонденту Le Monde Актай.

В Брюсселе лавирования Турции особого беспокойства не вызывают: как заявил недавно в беседе с Der Spiegel представитель Еврокомиссии, турецкий экспорт в Россию представляет собой лишь небольшую долю от того объёма поставок, который осуществлялся до введения Западом санкций. Иными словами, поясняет корреспондент Le Monde, весь этот товарооборот «слишком мал, чтобы сердиться» на Эрдогана — тем паче, что он, по словам европейских дипломатов, и так сделал «больше хорошего, чем предполагалось»: организовал поставки беспилотников Украине, закрыл Босфор для российских военных кораблей и выступил против присоединения Россией Донбасса и Крыма.

В Вашингтоне, впрочем, ситуацию воспринимают по-другому: как напоминает корреспондент Le Monde, замминистра финансов Адевале Адейемо в июне совершил неожиданный визит в Анкару, дабы выразить беспокойство США в связи с использованием российским бизнесом турецких хабов для обхода санкций, а два месяца спустя адресовал Ассоциации промышленности и бизнеса Турции (Tüsiad) письмо, в котором предупредил, что любые юрлица, осуществляющие торговлю с Россией вопреки санкциям, рискуют сами попасть под ограничительные меры. Тем не менее министр финансов Турции Нуреддин Небати в ответ на это послание заявил в Twitter, что турецким предприятиям не стоит слишком волноваться, поскольку «власти на их стороне». «До важнейших для Турции выбров остаётся восемь месяцев, и у портов Мерсина, Стамбула и Измира впереди счастливые дни», — подытоживает журналист Le Monde.