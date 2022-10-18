Daily Sabah: за девять месяцев 2022 года россияне купили в Турции почти в 3 раза больше жилья, чем годом ранее

За девять месяцев этого года количество приобретённого россиянами жилья в Турции увеличилось на 199% в годовом исчислении, сообщает Daily Sabah. Причём, как отмечает издание, с марта 2022-го в стране наблюдается стремительный рост покупок недвижимости как российскими, так и украинскими гражданами.

За первые девять месяцев 2022 года количество приобретаемого россиянами жилья в Турции выросло на 199% по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет Daily Sabah со ссылкой на Турецкий статистический институт.

Если в прошлом году в этот период граждане России приобрели лишь 3115 объектов недвижимости, то в 2022-м — уже 9311, что, как отмечает издание, стало одним из последствий конфликта на Украине.



С марта этого года в Турции наблюдается стремительный рост покупок жилья как гражданами России, так и гражданами Украины, говорится в статье.



В частности, количество объектов недвжимости, купленных украинцами, увеличилось на 125% по сравнению с прошлым годом.



Общий объём продаж жилья иностранцам по всей стране в период с января по сентябрь увеличился на 32,5% в годовом исчислении. В целом ими были куплены 49 644 объекта, сообщает Daily Sabah.