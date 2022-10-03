Der Spiegel: Турция проделывает «большую дыру» в санкционном режиме Запада

Турция подрывает санкционный режим Запада против России, сообщает Der Spiegel. В августе этого года Анкара увеличила свои поставки в Россию на 87%. И это не только продукция местного производства, но и европейские товары, для которых турецкие порты стали своего рода перевалочным пунктом на пути в Россию. На Западе такое поведение президента Реджепа Тайипа Эрдогана, конечно же, вызывает недовольство, но в действительности он просто не может себе позволить энергетическую войну с Москвой, объясняет немецкое издание.

Для многих людей боевые действия на Украине стали трагедией, но для кого-то и возможностью для заключения выгодной сделки, пишет Der Spiegel. К примеру, для Турции, и в частности председателя правления Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов (IDDMIB) Четина Течделиоглу. То, что Россия из-за западных санкций не может больше закупать у Германии, Италии и Франции, «она теперь закупает у нас», заявил он. К тому же многие европейские компании используют Турцию как «склад и мост» для дальнейшей продажи своих товаров в России. Сложившаяся ситуация предоставляет Анкаре уникальную «историческую возможность», подчеркнул Течделиоглу.

Сейчас все склады в городе-порту Мерсине заполнены, продолжает немецкое издание. Товары приходят туда со всего мира, а потом направляются в Россию. Из-за санкций многие крупные судоходные компании больше не обслуживают российские порты, и эту задачу взяли на себя турецкие предприятия. Также значительно усилилось движение грузового транспорта через Кавказ.

О развитии турецко-российских экономических отношений свидетельствует и статистика, отмечает Der Spiegel. С февраля по июль российский импорт в Турцию упал на 38%, но за тот же период времени Анкара поставила в Россию на 42% больше товаров и промежуточных продуктов. В августе экспорт увеличился даже на целых 87% по сравнению с показателями прошлого года. Схожая картина вырисовывается и в сфере импорта сырья. За восемь месяцев перевозки нефти из России в Турцию увеличились вдвое. «То есть пока ЕС старательно пытается шаг за шагом добиться независимости от российской нефти и ограничить доходы Москвы от продажи сырья, Анкара проявляет особую активность как раз в этой сфере, — подчёркивает издание. — При взгляде на турецкую статистику возникает вопрос: «Не образуется ли самая большая дыра в санкционном режиме под самым носом у европейцев, в стране — члене НАТО».

За происходящим внимательно наблюдают в Брюсселе и Вашингтоне. Однако ситуация сложная. Турция действительно входит в западный военный альянс, но к антироссийским санкциям она не присоединилась. С политической точки зрения Анкара заняла позицию, противоположную позиции Москвы. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Кремля на Украине и потребовал возвращения всех занятых территорий. Но на фоне таких заявлений странным выглядит то, что он одновременно пытается договориться с президентом России о строительстве атомной электростанции у себя в стране, а также выбить скидку на газ. К тому же Анкара согласилась оплачивать 25% своих закупок голубого топлива в рублях. «В принятии решений Эрдоган ориентируется на простой компас: он делает то, что, по его мнению, выгодно для Турции», — объясняет Der Spiegel.

Увеличению объёмов торговли между странами способствует ряд факторов. Во-первых, с начала года турецкая лира сильно обесценилась, из-за чего местные товары существенно подешевели для заграничных покупателей, в том числе и в России. К тому же западные компании стали поставлять в Россию товары через Турцию, отказавшись от перевозок через Балтийское море и сухопутных маршрутов. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение экспорта из стран — членов ЕС в Турцию, например из Италии (на 70% после введения санкций) или Польши (на 94%). Немецкие поставки в Турцию также выросли на 13%.

Впрочем, эксперты считают, что это не обязательно говорит о попытках обойти санкции. Не исключено, что такой сдвиг связан с реорганизацией транспортных маршрутов. Возможно, у него есть веские логистические причины. Ведь штрафные меры Запада коснулись только 28% поставляемых из ЕС в Россию товаров. С начала боевых действий на Украине европейский экспорт действительно сократился практически вдвое. Но сейчас ситуация немного стабилизировалась, и компании, которых санкции напрямую не коснулись, создают новые цепочки поставок в Россию.

Брюссель пока что относится к «двойной игре» Турции с определённым спокойствием, продолжает издание. Поставки Анкары подрывают западный запрет на продажу России технологий, но объём экспорта настолько несущественный, что он не оказывает ощутимого влияния на санкционный режим. К тому же, по мнению европейских чиновников, с дипломатической точки зрения Эрдоган играет в украинском конфликте скорее положительную роль. Он поставил на Украину боевые беспилотники, закрыл Босфорский пролив для российских военных кораблей.

То, что Эрдоган пытается извлечь выгоду из западных санкций, в ЕС объясняют главным образом экономическими проблемами Турции. Ведь в стране бушует гиперинфляция. Средний класс беднеет, валюта обесценивается. Так что Анкара просто не может позволить себе энергетическую войну, которую сейчас Европа ведёт против России. Но бездействовать на Западе не собираются. В конце августа в турецкие промышленные ассоциации и министерство финансов пришло письмо из Вашингтона, подписанное заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. В нём он предостерегал турецкие компании, что они могут стать целью вторичных санкций, если продолжат нарушать действующие штрафные меры. В Анкаре эту бумагу назвали «бессмысленной», но всё же для экспортёров в стране западный рынок важнее российского, так что риск его потерять компании воспринимают серьёзно.