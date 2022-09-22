Le Monde: «новая помойка Европы» — Турция стала главным импортёром пластикового мусора из ЕС

Около половины пластиковых отходов с территории ЕС переправляется для переработки в Турцию, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, за последние несколько лет импорт пластика в стране многократно вырос, а предприятий по переработке мусора становится всё больше, несмотря на отсутствие необходимых условий для работы. Неправительственная организация Human Right Watch отмечает, что переработка пластика вредит как населению страны, так и её окружающей среде, но этот бизнес слишком выгоден, чтобы отказываться от него.

С тех пор как Китай решил больше не слыть «мировой помойкой» и запретил импорт пластиковых отходов в 2018 году, главным импортёром пластикового мусора из ЕС стала Турция, пишет Le Monde. В 2020-м и 2021 году туда отправилось около половины пластиковых отходов, которые 27 стран блока не хотят перерабатывать на своей территории. В период с 2016-го по 2020 год импорт пластика в Турции вырос более чем на 1200% и в настоящее время его объём составляет около 450 тыс. тонн в год, отмечает газета.

Неправительственная организация Human Rights Watch изучила последствия «бума» переработки пластика для здоровья и окружающей среды в Турции, которая не справляется и с утилизацией собственных отходов, объём которых, по оценкам, составляет около 5 млн тонн в год. Проблемы с дыханием, сильные головные боли, кожные заболевания, отсутствие средств защиты, ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию или его отсутствие, детский труд — положение дел предстаёт в 88-страничном докладе катастрофическим. Это касается как жителей страны, так и работников перерабатывающих предприятий, которые часто являются представителями наиболее уязвимых групп населения (беженцы, нелегальные мигранты).

По данным Министерства окружающей среды Турции, в стране насчитывается более 1800 предприятий по переработке отходов. HRW провела исследования в Стамбуле и Адане — «столице» переработки пластика, расположенной недалеко от порта Мерсин на Средиземном море, куда прибывает почти половина всего объёма импорта этого типа отходов.

Как передаёт издание, переработка включает в себя несколько этапов. Подавляющее большинство пластика собирается армией «сборщиков», численность которой оценивается в 500 тыс. человек. Затем отходы измельчают, промывают, плавят при высокой температуре, а затем перерабатывают в гранулы. Этот процесс является причиной выбросов множества ядовитых веществ в атмосферу. Некоторые предприятия, по словам представителей HRW, были явно не приспособлены к этому виду деятельности. Например, помещение одного из заводов в Адане без окон и вентиляционной системы «было заполнено густым дымом, а полы покрыты чёрной маслянистой пылью с кучей пепла и частиц на высоте одного метра». При этом ни рабочие, ни владелец предприятия не носили средств защиты.

В период с декабря 2021-го по март 2022 года HRW собрала свидетельские показания 64 человек: рабочих (в том числе детей), руководителей объектов, местных жителей и врачей. К примеру, 20-летний Ахмет начал работал в сфере переработки отходов в 15 лет и всё ещё имеет «проблемы с дыханием» через два месяца после ухода с этой должности.

Как поясняет издание, в краткосрочной перспективе выбросы в процессе переработки пластика могут вызвать астму и другие проблемы с дыханием. В долгосрочной — воздействие этих токсичных веществ может увеличить риск развития рака, неврологических расстройств или заболеваний репродуктивной системы.

35-летняя Седат уже 30 лет живёт со своей семьёй вблизи заводов по переработке вторсырья. Ближайший находится в 20 м, хотя по закону расстояние должно быть не менее 250 м. «Моя 27-летняя сестра умерла от рака толстой кишки. Мой 34-летний брат умер от рака лёгких. Я считаю, что это из-за завода по переработке вторсырья», — свидетельствует она.

Врач из района Байрампаша в Стамбуле, где сосредоточено значительное количество перерабатывающих предприятий, сообщает, что у его пациентов «чрезвычайно высокий» уровень содержания тяжёлых металлов в крови. В своём отчёте HRW также отмечает, что многие фабрики расположены рядом со школами, больницами или парками.

Министерство окружающей среды Турции уверяет, что с 2018 года оно провело тысячи проверок предприятий по переработке отходов и закрыло около 20 в Адане из-за отсутствия разрешения на деятельность.

Тем не менее Турция является «образцовой» страной в области сортировки отходов, отмечает газета. Супруга главы государства Эмине Эрдоган подписала в понедельник 19 сентября в присутствии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша обязательство увеличить уровень переработки отходов в стране с 13% до 25%.

Как напоминает газета, в июле 2021 года Анкара ввела запрет на импорт пластиковых отходов, однако это решение было отменено всего через десять дней после его вступления в силу. «Отходы, поступающие из-за границы, обеспечивают большую прибыль, чем переработка местных отходов», — анализирует биолог Седат Гюндогду. Исследователь отмечает, что в стране уже не хватает инфраструктуры, необходимой для сортировки собственных отходов.

«Самые богатые страны Европы отправляют свои отходы в Турцию, подвергая наиболее уязвимые группы населения, включая детей, беженцев и мигрантов, серьёзным рискам для окружающей среды и здоровья», — негодует руководитель отдела окружающей среды и прав человека HRW Криста Шеннум. Неправительственная организация призывает страны — члены ЕС «прекратить экспорт пластика в Турцию» и «сократить количество пластика, который они производят и потребляют».