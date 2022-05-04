NTD: жителям Нью-Дели нечем дышать из-за пожара на крупнейшей в мегаполисе свалке мусора

16:32
Власти Тверской области обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе совещания по вопросам деятельности правительства обсудил подготовку к празднованию Дня Победы в регионе.
16:31
Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом зарубежных кредиторов
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами.
16:29
Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 мая
Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» состоится 25 мая. Он будет посвящён развитию малого и среднего бизнеса.
16:28
Рада приняла закон о работе территориальной обороны в районах ведения боевых действий
Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий силам территориальной обороны выполнять задания в районах ведения боевых действий.
16:27
Названы самые популярные сервисы проекта «Малый бизнес Москвы»
Опубликован топ-5 самых популярных у предпринимателей бесплатных сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) mbm.mos.ru.
16:27
Синоптик Шувалов рассказал о причинах снега в Москве в мае
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах снега в Москве в мае.
16:27
Казанский марафон примет более 12 тысяч спортсменов из более чем 405 городов
Казанский марафон примет более 12 тыс. спортсменов из более чем 405 городов. Он пройдёт в столице Татарстана 14 и 15 мая.
16:25
Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 26 мая
В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
16:25
Опубликованы кадры боевой работы вертолёта Ка-52 в ЛНР
Опубликованы кадры боевой работы российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 в Попасной Луганской Народной Республики.
16:25
Летний сезон «Московского долголетия» будет проводиться в 18 парках
Летний сезон проекта «Московское долголетие» будет проводиться в 18 парках, заявила заммэра Анастасия Ракова.
16:24
Шольц: Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь.
16:24
Третьяк и Жуков попали в санкционный список Австралии
Руководитель Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков включены в санкционный список Австралии как депутаты Госдумы.
16:23
Кузнецова прокомментировала ситуацию с детьми-беженцами из Донбасса
Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с детьми-беженцами из Донбасса.
16:22
«Газпром»: Польша продолжает получать российский газ реверсом из Германии
Польша после отказа от приобретения российского газа за рубли стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу Ямал — Европа от Германии, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
16:21
Китайская корпорация Foton Motor планирует локализовать в России производство автомобилей
Китайская государственная автомобилестроительная корпорация Beiqi Foton Motor Co. планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.
16:19
Аналитик Янбулатов высказался о безопасности точек доступа Wi-Fi в аэропортах
Аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов высказался о безопасности точек доступа Wi-Fi в аэропортах.
16:19
В Татарстане направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ
В Татарстане в 2022 году направят более 46 млрд рублей на программу дорожных работ. Из них 1,25 млрд выделены из муниципального дорожного фонда.
16:19
В Госдуме готовят закон о социальном найме квартир для молодых семей
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) рассказала о подготовке закона о господдержке молодых семей в жилищной сфере.
16:18
Футболист «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесённую травму
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате принёс извинения вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, которому нанёс травму в матче 27-го тура РПЛ.
16:14
Аналитик Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля
Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.
16:12
Глава МИД Венгрии Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на российскую нефть
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти.
16:10
В правительстве Франции пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется»
Французский госсекретарь, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж будет поставлять помощь Киеву столько, сколько потребуется.
16:07
В НАТО заявили, что статьи Основополагающего акта с Россией не помешают действиям альянса
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр в интервью Financial Times заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
16:06
ХК «Спартак» сообщил о возвращении нападающего Любимова
Московский «Спартак» договорился о подписании двустороннего контракта сроком на один год с нападающим Романом Любимовым.
16:05
Индия снизила прогноз по производству пшеницы
Власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.
16:04
В Подмосковье рассказали об итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Подмосковные учащиеся получили более 300 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них 53 диплома достались победителям.
16:01
Уайту не нравится идея проведения боя Фьюри с Нганну по правилам бокса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал идею проведения возможного боя между действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну из Камеруна и чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.
15:57
Путин не сыграет в матче Ночной хоккейной лиги 10 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует принять участие в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, который должен состояться 10 мая.
15:53
В Подмосковье более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки
В Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.
15:50
РБК: РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола более чем на 20 млрд рублей
Российский футбольный союз (РФС) подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии.
15:50
Bloomberg: ЕК предлагает запретить россиянам покупать недвижимость в Европе
Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций предлагает запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе.
15:49
Захарова: израильские политики много лет игнорировали ситуацию с неонацизмом на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24» о том, что политики в Израиле многие годы игнорировали проблемы неонацизма на Украине.
15:43
Акинфеев рискует пропустить матч РПЛ с «Сочи» из-за травмы
В пресс-службе московского ЦСКА рассказали о состоянии голкипера команды Игоря Акинфеева после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
15:39
ФАС разрешила ТК «Мультипро» приобрести «Вимм-Билль-Данн Напитки»
Федеральная антимонопольная служба России дала разрешение торговой компании «Мультипро» приобрести акционерное общество «Вимм-Билль-Данн Напитки».
15:37
В РПЦ назвали некорректным изложение папой Франциском разговора с патриархом Кириллом
Русская православная церковь (РПЦ) выразила сожаление, что Папа Римский Франциск в интервью изданию Corriere della Sera некорректно выразил содержание его мартовского разговора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
15:34
Шлеменко рассказал о своём восстановлении после перелома руки
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как восстанавливался после травмы руки, которую он получил во время боя с Артуром Гусейновым в октябре 2021 года.
15:28
На Ямале заявили, что санкции не окажут влияния на строительство спортивных объектов
Санкции не окажут влияния на строительство спортивных объектов на Ямале, заявили региональные власти. Отмечается, что масштабная стройка ведётся в каждом муниципалитете ЯНАО.
15:25
Почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что почти все города на юге Украины подключили к российскому интернету.
15:24
В Тамбовской области обезврежен снаряд времён Великой Отечественной войны
В Тамбовской области обезврежен снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас был уничтожен росгвардейцами с соблюдением всех мер безопасности.
15:23
Футболист ЦСКА Медина готов играть только в РПЛ, несмотря на санкции
Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что будет максимально выкладываться в матчах чемпионата России в связи с отстранением российских команд от еврокубков.
15:22
Почти 100 студентов пройдут стажировку на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва»
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что с начала года 96 учащихся технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».
15:19
Великобритания ввела санкции против помощника президента России Орешкина
Великобритания ввела санкции против помощника президента России Максима Орешкина.
15:15
Британия вводит санкции против RT и Sputnik
В МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также в отношении других российских СМИ и журналистов.
15:05
Бурдасов, Кузьменко и Шипачёв являются претендентами на звание MVP регулярного сезона КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге объявили номинантов на «Золотую клюшку» по итогам сезона-2021/22, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.
15:05
На территории промзоны в Дзержинске ликвидировали открытое горение
В администрации Дзержинска заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение на территории промзоны, где ранее загорелись цистерны с растворителем.
15:00
Песков не исключил появления актов о наказании за неисполнение указа о контрсанкциях
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что в России могут появиться дополнительные акты, регламентирующие наказание за неисполнение контрсанкций.
14:55
Американская компания Emerson Electric покидает Россию
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России.
14:54
СЭ: в России хотят создать альтернативную Лигу чемпионов
Руководство РПЛ рассмотрит возможность возрождения Кубка премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.
14:52
Двое туристов пострадали при спуске с горы в Туве
Двое туристов пострадали при спуске с горы в Туве. Они упали в расщелину.
14:48
Аналитик Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая
Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая.