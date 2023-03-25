Fox News: Байден заявил, что партнёрство между Россией и Китаем «сильно преувеличено»

Джо Байден заявил, что партнёрство между Россией и Китаем «сильно преувеличено», сообщает Fox News. Как отмечает канал, эти слова прозвучали через несколько дней после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, на которой обсуждались партнёрские отношения между Москвой и Пекином.
Президент США Джо Байден заявил, что партнёрство России и Китая «сильно преувеличено», сообщает Fox News. Это заявление он сделал в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо.
«Я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не отношусь к России легкомысленно. Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем», — заявил американский лидер.
«В течение последних трёх месяцев я слышу о том, что «Китай собирается предоставить России значительное количество вооружений, и они это сделают»— об этом много говорят, — продолжил Байден. — Пока они этого ещё не сделали. Это не значит, что они так поступят, но пока этого не произошло».
Комментарии Байдена прозвучали через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Москве, чтобы обсудить партнёрство между двумя странами.
«Мы надеемся, что стратегическое партнёрство между Китаем и Россией, с одной стороны, будет поддерживать справедливость и равенство в мире, а с другой — способствовать общему процветанию и развитию наших стран», — приводит Fox News слова Си Цзиньпина.
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