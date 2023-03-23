Proletären: провокации США подстрекают к вооружённому конфликту с Китаем

Продолжающаяся подготовка США к войне в Восточной Азии рискует спровоцировать прямую конфронтацию с Китаем, сообщает Proletären. Военный блок AUKUS под руководством Соединённых Штатов — не что иное, как очередной инструмент для подпитки военной промышленности и сохранения мирового господства американского империализма, которому грозит опасность.
Разница между предпочтительной формой дипломатии двух великих держав вряд ли может быть более очевидной. В то время как Китай представил мирный план по Украине, который был немедленно отвергнут Вашингтоном, несмотря на то, что президент страны Владимир Зеленский был осторожно настроен позитивно, и выступил посредником в установлении мира между заклятым врагом Америки Ираном и его союзником Саудовской Аравией, крупнейшая на сегодняшний день в мире военная держава делает то же, что и всегда — готовится к новым войнам в сотнях миль от своей территории, пишет Proletären.
Под предлогом перевооружения Китая президент США Джо Байден в сопровождении премьер-министров Великобритании и Австралии объявил о заключении сделки по продаже Австралии трёх американских атомных подводных лодок стоимостью $245 млрд быстрее запланированных ранее сроков. Proletären напоминает, что в октябре 2021 года Австралия и США разозлили президента Франции Эммануэля Макрона до такой степени, что он отозвал послов страны из Канберры и Вашингтона. Причина заключалась в том, что Австралия вышла из сделки по подводным лодкам с Францией, чтобы присоединиться к военному союзу AUKUS с США и Великобританией и предпочла приобрести подводные лодки американского производства вместо французских.
Теперь США будут ещё больше наращивать своё военно-морское присутствие вокруг Австралии и Китая, пока Австралия не получит свои подводные лодки, чего ещё не произойдёт в ближайшие годы. Байден заявил в своём выступлении, что Соединённые Штаты десятилетиями «обеспечивали стабильность» в Тихоокеанском регионе к «огромной выгоде» региона и всего мира, включая Китай. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак был более честным, когда сказал, что именно «повышенная напористость» Китая привела к тому, что AUKUS вынужден «усилить сопротивление собственных стран», отмечает автор.
Презентация на американской военной базе Пойнт-Лома под Сан-Диего в Калифорнии совпала с годовщиной празднования Дня Содружества — межправительственной организации бывших колоний, собравшихся вокруг старой колониальной державы, которой являются остатки Британской империи, и эта дата была подходящая, отмечает Proletären. AUKUS — это современная форма того же старого колониального менталитета, который Великобритания продемонстрировала против Китая во время опиумных войн в XIX веке. Но сегодня, как и когда Тони Блэр следовал за Джорджем Бушем во время вторжения в Ирак 20 лет назад, правят США, а Лондон делает то, что хочет Вашингтон.
Австралия является стороной сделки, которая может в конечном итоге заплатить самую высокую цену, если США удастся спровоцировать войну против Китая из-за Тайваня. Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг (из той же лейбористской партии, что и нынешний Энтони Альбанезе) также выступил с резкой критикой того, что его страна отказывается от стратегии национальной безопасности в пользу США для сохранения её «стратегической гегемонии» в Азии. Китинг назвал решение втянуть Австралию в AUKUS «худшим международным решением» лейбористского правительства за долгое время, пишет Proletären.
Министерство иностранных дел Китая также осудило действия трёх стран, которые рассматриваются Поднебесной как проявление «типичного менталитета холодной войны», что «только усилит гонку вооружений, подорвёт международное соглашение о нераспространении оружия и нанесёт ущерб региональному миру и стабильности». Индонезия также выразила своё недовольство, сославшись на то, что технология, используемая для питания подводных лодок, может в конечном итоге сделать Австралию ядерной державой. Но, к сожалению, в регионе есть и другие страны, которые, как и Австралия, приспосабливаются к лидерству НАТО. Помимо AUKUS (Австралия + Великобритания + США), есть ещё менее формализованное, но растущее военное сотрудничество JAPHUS между Японией, Филиппинами и США.
По данным издания, Филиппины недавно открыли четыре новые военные базы для американских войск и провели совместно с США крупнейшие военные учения с участием около 3 тыс. человек. Япония, которая по Конституции является пацифистской и не имеет права вести военные действия, недавно разработала новую стратегию национальной безопасности для увеличения своего военного потенциала. Токио также рассматривает возможность отправки оружия на Украину и через пять лет удвоит свой военный бюджет до целевого показателя НАТО — 2% от ВВП.
Всё перевооружение идёт прежде всего на благо военно-промышленного комплекса США. В тот же день, когда Байден с гордостью объявил о последней подготовке США к войне в Азии, институт мира Sipri представил свежие цифры, показывающие, как военная промышленность США ещё больше усилила своё господство на мировом рынке. С 2018 по 2022 год доля США в общем объёме мирового экспорта вооружений увеличилась с 33% до 40% по сравнению с периодом 2013—2017 годов. Между тем на Азию и Океанию пришёлся 41% крупных продаж оружия в период 2018—2022 годов. В отчёте говорится о том, что растущий образ Китая и Северной Кореи как угрозы привёл к росту спроса на импорт оружия в Японию, Южную Корею и Австралию, особенно на оружие большой дальности. Основным поставщиком для всех трёх стран являются Соединённые Штаты.
В то же время Китай также перевооружается, и, как отмечает китайское правительство, мы наблюдаем гонку вооружений, мало чем отличающуюся от той, что была во время холодной войны, которая рискует привести к прямой конфронтации между единственной в мире военной сверхдержавой и её главным экономическим и политическим соперником. По мнению автора, военный блок AUKUS направлен на подпитку военной промышленности и сохранение мировой гегемонии американского империализма, находящейся под угрозой, и является полной противоположностью необходимой разрядки в регионе.
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