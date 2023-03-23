Proletären: провокации США подстрекают к вооружённому конфликту с Китаем

Продолжающаяся подготовка США к войне в Восточной Азии рискует спровоцировать прямую конфронтацию с Китаем, сообщает Proletären. Военный блок AUKUS под руководством Соединённых Штатов — не что иное, как очередной инструмент для подпитки военной промышленности и сохранения мирового господства американского империализма, которому грозит опасность.

Разница между предпочтительной формой дипломатии двух великих держав вряд ли может быть более очевидной. В то время как Китай представил мирный план по Украине, который был немедленно отвергнут Вашингтоном, несмотря на то, что президент страны Владимир Зеленский был осторожно настроен позитивно, и выступил посредником в установлении мира между заклятым врагом Америки Ираном и его союзником Саудовской Аравией, крупнейшая на сегодняшний день в мире военная держава делает то же, что и всегда — готовится к новым войнам в сотнях миль от своей территории, пишет Proletären.

Под предлогом перевооружения Китая президент США Джо Байден в сопровождении премьер-министров Великобритании и Австралии объявил о заключении сделки по продаже Австралии трёх американских атомных подводных лодок стоимостью $245 млрд быстрее запланированных ранее сроков. Proletären напоминает, что в октябре 2021 года Австралия и США разозлили президента Франции Эммануэля Макрона до такой степени, что он отозвал послов страны из Канберры и Вашингтона. Причина заключалась в том, что Австралия вышла из сделки по подводным лодкам с Францией, чтобы присоединиться к военному союзу AUKUS с США и Великобританией и предпочла приобрести подводные лодки американского производства вместо французских.