Hill: бывший премьер Австралии назвал сделку о покупке Канберрой американских субмарин «худшей в истории»

15:57
Инфантино ответил на обвинения ФИФА в коррупции
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на обвинения в коррупции.
15:57
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве женщины из-за места на парковке
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 67-летней пенсионерки. Как уточняется, поводом для совершения преступления стал конфликт из-за парковочного места.
15:55
Асад: возвращение в ЛАГ не является для Сирии самоцелью
Президент Сирии Башар Асад в интервью старшему корреспонденту RT Arabic Саргону Хадаю заявил, что возвращение в ЛАГ не является для Дамаска самоцелью.
15:47
В сборной Ирака объяснили, почему матч со сборной России состоится не в Сочи
Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, почему товарищеский матч со сборной России состоится не в Сочи.
15:45
Рогов объяснил попытки ВСУ наступать в Запорожской области истерикой у Зеленского
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» объяснил попытки украинских войск наступать в Запорожской области истерикой у президента Украины Владимира Зеленского.
15:40
Аналитик Антонов назвал плюсы для государства от инициативы с цифровым рублём в России
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал об особенностях пилотного проекта по использованию цифрового рубля, который запустят на территории страны 1 апреля.
15:38
СК возбудил новое дело в отношении супругов Чекалиных по факту легализации денег
В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.
15:32
CAS зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации на решение ITF об отстранении
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации (БТФ) на решение Международной федерации тенниса (ITF) об отстранении.
15:32
В Сочи сотрудницу детсада приговорили к четырём годам колонии за издевательства над детьми
В Сочи суд вынес приговор сотруднице детского сада по факту издевательств над воспитанниками.
15:26
Верховный суд России признал «Легион «Свобода России» террористическим
Верховный суд России признал террористическим и запретил в России украинский «Легион «Свобода России».
15:19
Путин — о санкциях: не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь
Российский президент Владимир Путин, комментируя западные санкции против России, вспомнил пословицу «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь».
15:18
Вучич: Сербия будет наращивать сотрудничество с Венгрией в энергетике и инфраструктуре
Сербия продолжит наращивать сотрудничество с Венгрией в энергетике и инфраструктуре.
15:15
Писарский — о будущем в «Крыльях Советов»: может, уеду, может, останусь
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о своём будущем.
15:14
Россия заняла 31-е место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций
Россия занимает 31-е место из 166 стран в рейтинге по уровню готовности к внедрению и применению передовых технологий.
15:12
Путин вспомнил слова бизнесменов о том, что за рубежом хранить активы надёжнее
Президент России Владимир Путин вспомнил слова бизнесменов о том, что за рубежом хранить активы надёжнее, а также поинтересовался, как они считают теперь.
15:07
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2022 году снизилась на 72,2%
Чистая прибыль компании «Газпром» по РСБУ по итогам 2022 года сократилась на 72,2% по сравнению с предыдущим годом.
15:04
Матвиенко проводит встречу с президентом Алжира Теббуном
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Алжире с визитом, проводит встречу с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном.
15:03
Еврокомиссия: импорт всегда будет основным источником критически важного сырья в ЕС
Импорт всегда будет основным источником критически важного сырья в Евросоюзе.
15:01
Путин: инфляция в России в марте будет меньше, чем в ЕС
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.
14:58
Матыцин надеется, что флаг России будет чаще появляться на международных турнирах
Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что флаг России будет всё чаще появляться на международных турнирах.
14:55
Путин: во втором квартале 2023 года ожидается существенный рост ВВП России
Российский президент Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП России.
14:53
Тарпищев отреагировал на предупреждение Потаповой за выход на игру в футболке «Спартака»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал официальное предупреждение, которое российская теннисистка Анастасия Потапова получила от руководства WTA за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
14:52
Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков для неё
Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.
14:51
Мантуров: завод Toyota в Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ»
Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ».
14:48
Губернатор Клычков не подтвердил слухи о проникновении вооружённых лиц в Орловскую область
Губернатор Орловской области Андрей Клычков не подтвердил слухи о проникновении вооружённых лиц в регион.
14:47
Путин: в целом внешнеторговый оборот России в 2022 году вырос более чем на 8%
Российский президент Владимир Путин заявил, что в целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%.
14:44
Отец Марадишвили заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии
Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии.
14:44
Минобороны: за сутки на Донецком направлении украинские войска потеряли свыше 250 военных
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 275 военных и десять единиц техники, включая одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin.
14:40
Песков: обломки БПЛА США со дна Чёрного моря поднимут, если сочтут необходимым
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные поднимут со дна Чёрного моря обломки американского беспилотника, если сочтут это необходимым.
14:40
Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели
Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.
14:33
ВС России поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два ЗРК в Донбассе
Вооружённые силы России за сутки поразили пункт управления бригады ВСУ и уничтожили два украинских ЗРК в Донбассе.
14:29
Сапёры ВВО начали разминировать поля в ДНР в преддверии посевной
Сапёры Восточного военного округа (ВВО) начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой Народной Республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин.
14:28
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в ЛНР
Авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в Луганской Народной Республике.
14:28
В «Динамо» удовлетворены реакцией ЭСК РФС на работу арбитра Кукуляка в матче с «Зенитом»
В пресс-службе «Динамо» заявили, что удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала на работу арбитра Евгения Кукуляка на матче Кубка России («Путь регионов») с «Зенитом» (5:4 — по пенальти).
14:28
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ и танк на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 35 военных ВСУ и один украинский танк на Херсонском направлении.
14:27
Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство жены в ходе драки
В Улан-Удэ завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу до смерти.
14:25
Сальдо сообщил об обстреле Херсона со стороны ВСУ
Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки.
14:23
На ВДНХ прошла выставка современных средств коммуникации
На ВДНХ прошла специализированная выставка «Навигация и связь в особых условиях», на которой представили современные отечественные разработки из сферы средств коммуникации.
14:22
Российские гимнастки обратились к главе FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер
Российские гимнастки обратились к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить дисквалификацию главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.
14:22
Врач Парфёнова: нарушения работы ЖКТ провоцируют ожирение и диабет второго типа
Врач-терапевт центра Verba Mayr Ольга Парфёнова рассказала, что причиной многих проблем, таких как слабый иммунитет, сниженное настроение и лишний вес, может являться дисбактериоз кишечника.
14:19
Бывший полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве
Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за участие в терактах в метро Москвы.
14:16
В РФС заявили, что арбитр Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Динамо»
В РФС заявили, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче Кубка России с «Зенитом».
14:15
Причиной пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ стало замыкание проводки
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной пожара в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки внутри помещения.
14:10
МИД Индии: подход к закупке нефти в России основан на требованиях энергобезопасности
Подход Индии к закупке нефти в России основан на требованиях энергетической безопасности.
14:06
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону
Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону.
14:04
Арбитр Жабченко отстранён от матчей РПЛ из-за ошибки в матче «Спартака» с «Уралом»
Арбитр Анатолий Жабченко отстранён от матчей РПЛ на неопределённый срок из-за ошибки в матче Кубка России «Спартак» — «Урал».
14:03
Сальдо: силы России полностью контролируют линию соприкосновения на левобережье Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левом берегу Днепра.
14:01
В Житомирской области ввели стабилизационные отключения света
Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Житомирской области Украины.
13:56
Салихова: «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство после матча 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») между «Динамо» и «Зенитом» (5:4 — по пенальти).
13:53
Володин: отчёт правительства в Госдуме состоится 23 марта
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчёт правительства России за 2022 год пройдёт в Госдуме 23 марта.