Гленн Гринвальд: США хотят пожертвовать Украиной «как пешкой» лишь бы ослабить Россию

США выступают против любого предложения о прекращении боевых действий на Украине, так как готовы пожертвовать украинцами и их страной, чтобы максимально ослабить Россию, заявил ведущему Fox News Такеру Карлсону журналист Гленн Гринвальд. По мнению Гринвальда, хотя сами украинцы хотят только окончания конфликта, администрация президента США Джо Байдена намерена затягивать его как можно дольше.

Как и предполагалось, безрассудное вмешательство администрации Байдена в войну на Украине подтолкнуло Китай и Россию к сближению, тем самым навсегда положив конец американскому мировому господству. И будто для того, чтобы ткнуть нам этим в лицо, лидер Китая Си Цзиньпин сегодня встретился с Владимиром Путиным в Москве. Туда он приехал отчасти для того, чтобы стать посредником в прекращении боевых действий.

Даже если вы против сближения Китая и России, если вам не безразлична судьба Украины, вы, вероятно, хотите, чтобы эта война закончилась. Однако администрация Байдена хочет, чтобы она продолжалась. Вот слова официального представителя Пентагона Джона Кирби.

ВЕДУЩАЯ: В то время как они призывают к прекращению боевых действий, как вы считаете, Украина должна отвергнуть это предложение и отвергнет его?

ДЖОН КИРБИ, официальный представитель Пентагона: Да, мы убеждены в этом. И поступили бы так на их месте. Мы считаем, что сейчас это неприемлемый исход. Очевидно, мы бы хотели прекращения боевых действий, окончания войны, и, как я уже говорил, она может закончиться, как только Путин поступит правильно. Но сейчас прекращение огня по сути позволило бы им ратифицировать всё то, что они смогли захватить на Украине, и предоставило бы время и пространство для подготовки к будущим операциям. А это было бы неприемлемым.

То есть уже во второй раз администрация Байдена пресекает любые попытки закончить войну, путём переговоров или без них, немедленно заморозить боевые действия. Это уже второй раз. Потому что их целью, конечно же, является смена режима в России.

Трампа в последнее время много критикуют, но в вопросах внешней политики он мыслит гораздо яснее, чем Джо Байден или его пресс-секретарь, которого вы только что видели на своих экранах. Вот как Трамп оценил то, что сейчас происходит на Украине, цитата: «Самая большая угроза западной цивилизации сегодня — это не Россия. Вероятно, это прежде всего мы сами и некоторые из этих ужасных, ненавидящих США людей, которые представляют нас».

С нами на связь со своей оценкой последних событий выходит ведущий подкаста System update на Rumble Гленн Гринвальд. Гленн, спасибо, что пришли. Это, по крайней мере, второй случай, когда администрация Байдена пресекает любые попытки достичь прекращения боевых действий. Почему, как вам кажется, они препятствуют окончанию войны?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: С самого начала было ясно, что США хотят, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Они хотят не защищать Украину, а наоборот, пожертвовать ею. Они хотят уничтожить Украину, для того, что, как они полагают, поможет их геополитической цели — ослабить Россию. Для этого они должны воспользоваться Украиной как пешкой. Если потребуется, они убьют как можно больше украинцев и уничтожат их страну, лишь бы конфликт продлился как можно дольше.

Правительство и его апологеты утверждают: «У нас нет никакой позиции насчёт того, когда окончится конфликт. Это решать украинцам. Захотят закончить войну — закончат. Не захотят — мы будем им помогать».

Вслушайтесь в то, что сказал Джон Кирби. Его спросили, хотят ли сами украинцы прекращения огня. И он ответил: «Они не только не хотят, но мы им и не позволим». Получается, он наконец признал то, что уже давно было очевидно: США не только финансируют боевые действия и снабжают Украину оружием, но и решают, когда и на каких условиях конфликт закончится. А мы этого явно не хотим.

Как эти люди, которые призывают к новым жертвам со стороны украинской молодёжи, да и русской, если на то пошло, и которые присвоили себе моральное превосходство? Они же чудовища! Почему они могут читать нам нотации насчёт прав человека?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: С самого начала сложилось такое пропагандистское клише, что доблестные украинцы отважно сражаются за родину, а мы всячески им помогаем. В действительности всё совершенно иначе: украинцы не хотят, чтобы война продолжалась. У Зеленского воюют не добровольцы, а призывники. Он отправляет на фронт людей, которые не хотят воевать, и за последние четыре месяца трижды ужесточал наказание дезертирам и тем, кто так или иначе выступал против этой войны.

Так что украинцы знают, что их используют как пушечное мясо в интересах людей в других странах. Огромное количество призывников отправляются на смерть ради чужой выгоды. В их собственных интересах — начать переговоры с Россией о соглашении, которое позволит Украине сохранить за собой хотя бы ту часть страны, которая хочет власти Киева. А США и Великобритания этому препятствуют — разумеется, исходя исключительно из собственных интересов.

А потом ещё и нотации нам читают. Просто отлично.

Гленн Гринвальд. Большое спасибо за анализ.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.