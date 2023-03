WE: на фоне банковского кризиса и высокой инфляция рейтинг Байдена приблизился к историческому минимуму

Рейтинг Байдена вновь упал, оказавшись «в опасной близости» от самого низкого показателя в 36%, сообщает The Washington Examiner со ссылкой на новый опрос Associated Press-NORC. Как отмечает издание, основной причиной этого падения стали проблемы с экономикой, в частности банковский кризис и высокая инфляция.

Как отмечает издание, это падение произошло на фоне того, как главе Белого дома приходится разбираться с банковским кризисом, высокой инфляцией и внешнеполитическими обстоятельствами, по которым даже законодатели-однопартийцы не могут прийти к консенсусу.



Согласно новому опросу, рейтинг Байдена сейчас составляет всего 38%, притом что в феврале он был 45%, а в январе — 41%. Таким образом рейтинг главы Белого дома теперь находится «в опасной близости» от самого низкого показателя за время его президентства — 36%. Именно такая доля американцев одобряла работу президента США в июле прошлого года, когда страну тревожил рост цен на бензин, продукты питание и многое другое.



В то время как администрация Байдена уделяет особое внимание таким темам, как национальная безопасность и здравоохранение, основной причиной низкого рейтинга президента стала экономика.



Если нынешний глава Белого дома всё-таки решит баллотироваться на второй срок и, как многие ожидают, принять участие в президентских выборах 2024 года, то экономика, скорее всего, сыграет важную роль в исходе этого голосования.



Согласно опросу, только около четверти американцев считают, что национальная экономика находится в хорошем состоянии и что страна движется в правильном направлении.



В опросе, который был проведён с 16 по 20 марта, приняли участие 1081 взрослый гражданин США. По данным Associated Press, статистическая погрешность составляет не более 4%.