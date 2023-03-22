Новое расследование Сеймура Хёрша: Шольц помог Байдену скрыть причастность к взрывам на «Северном потоке — 2»

Когда канцлер Германии Олаф Шольц приезжал в Вашингтон в начале марта, у них с Джо Байденом было очень мало публичных появлений и совсем не было общения с журналистами, зато они почти полтора часа беседовали с глазу на глаз. Как пишет журналист Сеймур Хёрш на своём сайте, ему стало известно, что лидеры обсуждали, как нивелировать результаты его расследования, которые показали, что за взрывами на «Северном потоке — 2» стоит Вашингтон.

Прошло уже полтора месяца с тех пор, как американский журналист Сеймур Хёрш опубликовал отчёт о том, что Джо Байден виновен во взрывах на трубопроводе «Северный поток — 2». Но, как он сам пишет в новой статье на своём сайте Seymour Hersh, хотя в Германии и Западной Европе об этой истории много говорили, в американских СМИ её практически замолчали. А после визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон, по его словам, спецслужбы США и Германии передали своим СМИ «ложные отчёты для прикрытия», чтобы опровергнуть всякие обвинения в адрес Вашингтона.

Пресс-секретари Белого дома и ЦРУ постоянно отрицали причастность США ко взрывам — и журналистам этого было как будто достаточно, удивляется автор статьи. Он отмечает, что любой серьёзный лидер страны при таких обвинениях хотя бы формально поручил бы разведке провести расследование и выяснить, кто же всё-таки взорвал трубопровод в Балтийском море. Но источники Хёрша говорят, что такого не было и не будет. Он сам делает вывод: потому что Байден знает, кто виноват.

Разрушение газопровода привело к росту цен на природный газ, которые и без того были высокими. Сейчас, благодаря мягкой зиме, они упали в четыре раза по сравнению с пиковыми значениями в октябре, но они по-прежнему в два-три раза превышают докризисный уровень и более чем в три раза — текущие цены в США. При этом за последний год европейцам пришлось закрыть свои наиболее энергоёмкие производства, и неясно, откроются ли они когда-либо. Европа изо всех сил старается развивать солнечную и ветряную энергетику, но здесь перспективы тоже туманны.



В начале марта президент Байден принимал в Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца. Но встреча прошла в необычном формате: было всего два публичных мероприятия, обычной пресс-конференции не запланировали. Байден и Шольц говорили с глазу на глаз 80 минут, причём по итогам разговора не было ни заявлений, ни письменных договорённостей. Но источник Хёрша сообщил ему, что лидеры обсуждали разоблачение истории с трубопроводом. И якобы тогда они поручили своим спецслужбам подготовить «историю для прикрытия», альтернативную версию произошедшего, утверждается в статье на сайте Seymour Hersh.