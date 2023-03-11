Welt: США разрешили Германии выкупить трубы от «Северного потока — 2» — при условии, что деньги окажутся не в России

В переговорах о покупке Германией 3 тыс. труб, предназначавшихся для «Северного потока — 2», наметился значительный прогресс, сообщает Die Welt. По данным источников, правительство ФРГ обсудило этот вопрос с властями США: американские санкции больше не являются препятствием для сделки — при условии, что деньги за продажу не окажутся у российской стороны. Как отмечает издание, немецкие власти хотят использовать трубы для сооружения газопровода, который соединит плавучий СПГ-терминал у острова Рюген с материковой Германией.

В то время как расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», по всей видимости, продвигается довольно медленно, в переговорах о другом наследии компании — оператора Nord Stream 2 AG, напротив, наметился значительный прогресс. Ирония заключается в том, что именно федеральное правительство Германии собирается купить у российской государственной компании тысячи труб, которые изначально предназначались для завершённого, но так и не введённого в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», сообщает Die Welt.

По информации Die Welt, Министерство экономики Германии под руководством Роберта Хабека в настоящее время ведёт переговоры о заключении контракта с администратором ныне неплатёжеспособной компании Nord Stream 2 AG. Как утверждает издание, в то время как газопровод увеличил бы зависимость от поставок российского газа, трубы призваны максимально быстро обеспечить независимость за счёт импорта сжиженного газа.

В феврале газета Die Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии хотят использовать трубы для сооружения газопровода протяжённостью 37 км, который соединит плавучий СПГ-терминал у острова Рюген с прибрежным городом Лубмин, расположенным на материке. Трубы с внутренним диаметром 1,2 м на самом деле слишком велики для этого проекта, однако у них есть «решающее преимущество»: они «без дела валяются на складах».

Как утверждают источники, подключение нового СПГ-терминала заняло бы гораздо больше времени, если бы трубы пришлось изготовлять заново. Однако для того чтобы избежать дефицита газа следующей зимой, Германии необходимо соорудить газопровод как можно быстрее. Поэтому министерство экономики планирует не только купить сами трубы, но и изучает возможность приобретения сопутствующих данных, в том числе документов, измерений и экспертных заключений, необходимых для прокладки такого газопровода.

Первоначально Nord Stream 2 AG дополнительно заказала 6 тыс. 18-метровых труб. Компания опасалась, что газопровод придётся строить в обход Дании, однако датчане неожиданно одобрили прямой маршрут.

Продажа 3 тыс. оставшихся труб и сопутствующих данных может «наполнить кассу» обанкротившейся российской государственной компании. Но именно в этом, как утверждает издание, и «заключается проблема». По информации Die Welt, министерство экономики хочет убедиться, что деньги от сделки «не утекут в Россию».

Удивительно, но сделке мешают не санкции, пишет издание. Потому что никаких прямых санкций против «Северного потока — 2» и материнской компании «Газпром» ЕС пока не вводил. Если бы Россия не прекратила поставки и если бы трубопроводы остались целыми, поставки российского газа всё ещё были бы возможны. Однако с 2019 года, задолго до начала конфликта на Украине, против «Северного потока — 2» действуют санкции США. Они были направлены на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода и его запуску.

Но по данным Die Welt, американские санкции больше не являются препятствием для покупки труб — при условии, что правительство Германии сможет гарантировать, что деньги от продажи не будут направлены Москве. Как пояснили Die Welt в правительственных кругах, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось только найти «надёжное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекли» в Россию.

Компания Transliq, назначенный швейцарским судом по делам о банкротстве администратор, на запрос газеты заявила, что «не может предоставлять третьим лицам какую-либо информацию по специфическим вопросам, касающимся бизнеса и любых сделок». Министерство экономики Германии также сообщило, что не может комментировать данный процесс.

С аналогичным заявлением выступили представители обанкротившейся «дочки» «Газпрома»: «Коммерческие сделки мы не комментируем в принципе». Компания RWE AG, которая по поручению правительства Германии должна построить СПГ-терминал и соединительный газопровод, также отказалась от комментариев.

Помимо быстрого подключения СПГ-терминала, в Берлине в пользу сделки по трубам используется ещё один аргумент. Если их не купит государство, другого заказчика, вероятно, не найти. Тогда трубы просто останутся там, где они лежат, и в конечном итоге их придётся утилизировать, пишет Die Welt.