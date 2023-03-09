DLF: Писториус призвал дождаться результатов расследования по «Северному потоку», прежде чем делать выводы
В деле о подрыве газопровода «Северный поток» необходимо дождаться конкретных результатов расследования, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в своём интервью для Deutschlandfunk. Кроме того, важно провести работу по более эффективному обеспечению безопасности подводной критической инфраструктуры. Министр подчеркнул, что на основе гипотетических данных нельзя принимать никаких решений.
Писториус также заявил, что не исключает возможность введения санкций против Китая, в случае если Пекин начнёт поставлять России вооружения. Кроме того, Писториус подчеркнул, что в случае начала китайских поставок оружия поставки западных стран Украине должны стать ещё более интенсивными. При этом Писториус считает, что такой шаг ослабит роль Китая как гипотетического посредника в мирных переговорах.
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