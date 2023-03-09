DLF: Писториус призвал дождаться результатов расследования по «Северному потоку», прежде чем делать выводы

Лишь после появления конкретных результатов расследования можно будет говорить о какой-либо реакции на подрыв «Северного потока», заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в своём интервью для Deutschlandfunk. Глава оборонного ведомства также рассказал о поддержке Украины, отметив, что Германия не может оказывать Киеву безграничную помощь, поскольку должна следить за собственной обороноспособностью.

В деле о подрыве газопровода «Северный поток» необходимо дождаться конкретных результатов расследования, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в своём интервью для Deutschlandfunk. Кроме того, важно провести работу по более эффективному обеспечению безопасности подводной критической инфраструктуры. Министр подчеркнул, что на основе гипотетических данных нельзя принимать никаких решений.

Говоря о предоставлении военной помощи Украине, Писториус отметил, что Германия делает всё, что в её силах. Он подчеркнул, что, оказывая помощь Киеву, ФРГ также не должна забывать о собственной обороноспособности: именно поэтому Германия не может передавать Украине все имеющиеся у неё боеприпасы.

При этом Писториус заявил, что ограниченная поставка боеприпасов Украине не связана с отсутствием политической воли. Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что если из-за поставок опустеют оружейные склады, то Германия больше не сможет выполнять свои обязательства по защите восточного фланга НАТО. Он также обратил внимание на то, что производство боеприпасов является непростым процессом, требующим значительного времени.

Комментируя свой недавний визит в Литву, Писториус заявил, что Германия разместит в стране бригаду бундесвера. По словам министра, сейчас в НАТО решается вопрос о формате размещения: возможно, это будет полноценная бригада численностью 5 тыс. солдат, однако есть вариант и с неполным размещением.

Писториус также заявил, что не исключает возможность введения санкций против Китая, в случае если Пекин начнёт поставлять России вооружения. Кроме того, Писториус подчеркнул, что в случае начала китайских поставок оружия поставки западных стран Украине должны стать ещё более интенсивными. При этом Писториус считает, что такой шаг ослабит роль Китая как гипотетического посредника в мирных переговорах.