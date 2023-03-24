GT: реализация плана развития китайско-российского сотрудничества поможет вдвое увеличить товарооборот

План развития приоритетов китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года сосредоточен на жизненно важных вопросах, решение которых способно обеспечить огромный потенциал для роста. Как отметили китайские предприниматели в интервью Global Times, если в рамках этого плана будут предприняты все необходимые меры, то уже к 2030 году товарооборот между Китаем и Россией способен достичь $400 млрд, что почти вдвое превысит нынешний уровень.

План развития приоритетов китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года, который был принят во время встречи китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина в Москве, направлен на устранение «узких мест» в трансграничных потоках товаров, капитала и и людей. Он призван урегулировать все существующие сложности и вывести двустороннюю торговлю на беспрецедентный уровень, считают китайские предприниматели.



По их мнению, объёмы китайско-российской торговли могут значительно увеличиться за счёт взаимодополняемости и органического роста. И если в рамках этого плана будут предприняты все необходимые меры для решения этих проблем, это позволит использовать имеющийся огромный потенциал, за счёт чего уже к 2030 году общий товарооборот между Китаем и Россией может достичь $400 млрд и почти вдвое превысить текущий уровень, отмечается в статье.



«Одним из ключевых вопросов российской повестки дня в настоящее время является вопрос о том, как заменить и заполнить вакуум, образовавшийся в результате бегства из страны европейских и американских брендов», — рассказал в интервью Global Times Чэнь Жиган, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка в Санкт-Петербурге.



По его словам, Россия уже направила специальные группы закупщиков в ряд дружественных стран, чтобы найти дополнительные альтернативы до тех пор, пока Китай полностью не отменит все ограничения, введённые в период пандемии. «Но я думаю, что самые большие возможности принадлежат китайским компаниям, поскольку китайские товары стоят первыми в очереди на замену европейской продукции с точки зрения качества и производительности», — подчеркнул Чен.



Он также отметил, что 2022 год позволил полностью выявить слабые места в двусторонней торговле, которая была временно ограничена из-за ряда логистических препятствий. По данным китайской таможни, в 2022 году товарооборот между Китаем и Россией достиг рекордной отметки в $190,27 млрд. «Например, услуги грузовых поездов Китай — Европа, даже при их нынешнем значительном масштабе, могут удовлетворить только пять процентов рыночного спроса», — пояснил Чен. По его оценкам, эффективность обработки грузов на границе пока далека от удовлетворительной.



План развития до 2030 года охватывает восемь аспектов китайско-российского экономического сотрудничества: от финансовой сферы до логистики и сотрудничества в конкретных промышленных секторах, таких как энергетика и сельское хозяйство. «В этом плане особое внимание уделяется логистике, и все обсуждения, касающиеся Северного морского пути в полярном регионе, направлены на устранение узких мест в логистике», — рассказал Чен.



Что касается финансовой стороны, по его мнению, можно ожидать создания совместного банка для решения проблемы с денежными потоками на фоне масштабных западных санкций, введённых против России. На фоне активизации китайско-российской торговли сельскохозяйственной продукцией новыми стимулирующими направлениями для роста становятся сельскохозяйственная и пищевая промышленность, подчеркнул эксперт.



Но несмотря на расширение доступа российских сельскохозяйственных товаров на китайский рынок в последние годы, процесс трансграничной торговли сельскохозяйственной продукцией был далёк от идеала, поскольку его затрудняли медленные таможенные процедуры, отсутствие логистической инфраструктуры вдоль границы, а также сложные системы торговых расчётов и изменение тарифной политики. Об этом рассказал в интервью Global Times Цао Цзиньлян, старший исполнительный директор Joyvio, одной из ведущих китайских сельскохозяйственных компаний на Дальнем Востоке России.



«Важно, чтобы намерения о практическом сотрудничестве на высшем уровне неукоснительно претворялись в жизнь на низовом уровне, способствуя качественному развитию китайско-российского сельскохозяйственного сотрудничества и придавая новый импульс двустороннему сотрудничеству», — подчеркнул Цао.

В феврале этого года компания Joyvio отправила первое судно с 10 тыс. тонн российской кукурузы, что стало историческим прорывом с точки зрения объёма груза, из российского порта Зарубино в портовый город Восточного Китая Циндао. Эксперты и предприниматели прогнозируют, что после решения ключевых вопросов, включая улучшение инвестиционной среды, товарооборот между Китаем и Россией способен удвоиться и достичь $400 в год.

Чен отметил, что он настроен «довольно оптимистично» в отношении возможного достижения этого уровня уже к 2030 году. «Потенциал органического роста только между двумя странами может составить 300 миллиардов долларов. Таким образом, я не вижу сложностей в преодолении этого порога до 2030 года», — сказал Чен, предположив, что уже в 2023 году объём торговли может достичь $250 млрд, учитывая темпы развития в январе и феврале.



По данным таможни, объёмы двусторонней торговли за первые два месяца этого года выросли на 36,4% и достигли 232,5 млрд юаней ($33,59 млрд). Министерство торговли Китая также объявило в четверг, что соответствующие органы двух стран активно готовят планы по возобновлению китайско-российской выставки, важной площадки для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, говорится в статье.