Такер Карлсон: Россия и Китай объявили о партнёрстве, которое лишит США влияния в мире, а американские власти тревожатся лишь о расовом равенстве

Два самых могущественных геополитических противника Америки, Китай и Россия, только что объявили о партнёрстве, которое гарантирует «испарение американского влияния» в мире, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, по его словам, власти США это не тревожит, их, вместо этого, волнуют вопросы расового равенства и справедливости.

Если вы госсекретарь, то вам прямо сейчас нужно думать о многом. Благодаря вашей безрассудной, недальновидной и, честно говоря, глупой политике два самых могущественных геополитических противника Америки, Китай и Россия, только что объявили о партнёрстве, которое гарантирует испарение американского влияния по всему миру. Это совершенно новая эра благодаря Госдепу и Джо Байдену.



Но их, в Госдепе, это не тревожит. Вместо этого Тони Блинкен только что отправил служебную записку, срочную служебную записку всем дипломатическим и консульским должностным лицам по всему миру — и вот о чём в ней говорится: «Призыв к выдвижению кандидатур: первое ежегодное награждение Госдепартаментом поборников расового равенства и справедливости во всём мире».



Подавите рвоту, соберитесь и, пожалуйста, слушайте дальше. В этой служебной записке говорится, что специальный представитель Госдепа по расовому равенству и справедливости хочет оказать почести людям, цитирую, «из маргинализированных расовых, этнических и туземных общин». С каждым днём всё ближе скатываемся к Руанде.



Затем в этом документе говорится о том, что, цитирую, COVID позволяет — они, разумеется, всё ещё в ужасе от коронавируса, поскольку глубоко в душе они печальные неврастеники, — но COVID позволяет провести церемонию награждения в Вашингтоне в очном формате.



И, кстати говоря, такая ситуация не только с Госдепом. Это совершенное безумие. Мир меняется быстрее, чем когда-либо ещё в нашей жизни. Америку оставляют за бортом, а их беспокоит вот это. Этот вопрос также тревожит Пентагон.



Главу по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности Пентгона зовут Келиса Уинг. Она неприкрытый ненавистник, крайне предубеждённый человек, расистка, выступающая против белых.



Она публиковала вот такие заявления, цитирую: «Я измождена из-за того, что в образовании 99 процентов белых мужчин и 95 процентов белых женщин. Где я могу хотя бы ненадолго отдохнуть от белого бреда?».



При нормальных обстоятельствах её бы за это привлекли к суду. Но этого не произойдёт. Поэтому она продолжает жаловаться на то, что, цитирую, «так измождена» этими белыми людьми, у которых хватает смелости говорить, что чёрные люди также могут быть расистами. Откуда они это взяли? (Смеётся.) Я ненавижу 99 процентов представителей одной расовой группы, почему они называют меня расисткой?



И как же Пентагон решает этот вопрос? Никак, тут ведь нет ничего серьёзного. Для Келисы Уинг не будет никаких последствий.



Кроме того, врачи Пентагона только что заявили, что дети уже с семи лет могут принимать гормоны и препараты, блокирующие половое созревание. Это по-настоящему катастрофа. Интересно, почему мы продолжаем финансировать это из года в год? И каковы последствия?



А вот одно из последствий. По данным The Washington Post, Пентагон только что сообщил о том, что всего 9 процентов молодых совершеннолетних американцев готовы служить в армии. Интересно почему? Кто-нибудь вообще видит причины и следствия? Нет. Никто.



Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.