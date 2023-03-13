DT: правительство Уэльса рекомендует уничтожить памятники «старым белым мужчинам»

Правительство Уэльса выпустило рекомендации скрыть или уничтожить памятники, которые прославляют «сильных, пожилых, трудоспособных белых мужчин», передаёт The Daily Telegraph. Власти сочли, что такие памятники могут быть «оскорбительными» для более разнообразного современного общества.

Правительство Уэльса выпустило руководство, потребовав от местных властей в городах страны «принять меры» для создания «правильного исторического повествования», сообщает The Daily Telegraph.

В частности, согласно руководству, которое представила заместитель министра по делам искусств Доун Боуден, необходимо демонтировать или уничтожить памятники «старым белым мужчинам». Чтобы эти памятники, в том числе картины, мемориальные доски и статуи, «не оскорбляли или не задевали сограждан», их необходимо «скрыть или творчески заключить в новые произведения искусства». В руководстве также предлагается «скрывать памятные даты», изменить названия улиц и домов, чтобы избавиться от «оскорбительных или нежелательных».

Отмечается, что статуи историческим деятелям, которые прославляют «сильных, пожилых, трудоспособных белых мужчин», могут быть «оскорбительными» для более разнообразного современного общества, «которое видит их в другом свете», например как «агрессоров, которые завоёвывали народы для расширения Британской империи».

Дело в том, что установленные в Уэльсе памятники могут создавать «впечатление, что достижения, которые общество считает достойными внимания, принадлежат сильным, пожилым, трудоспособным белым мужчинам».

Чтобы «развеять» это представление и положить конец «увековечиванию расистских колониальных мифов о превосходстве белых», старые памятники следует рассмотреть на предмет оскорбления современного общества в рамках консультаций с общественностью и экспертами, утверждают в правительстве.

Впрочем, чиновники также указывают на то, что «преобладание белых историков над представителями других национальностей» при рассмотрении вопроса «может исказить понимание». Более того, процесс демонтажа памятников и замены названий улиц может быть длительным и дорогим.

Как напоминает The Daily Telegraph, в 2020 году мэр Кардиффа потребовал убрать из мэрии статую сэра Томаса Пиктона, в связи с чем статую в холле мэрии заколотили досками. Пиктон был прославлен как герой после гибели в битве при Ватерлоо в 1815 году, но он не угодил нынешним властям тем, что был губернатором Тринидада и был связан с работорговлей.

В 2021 году в связи с протестами Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») при поддержке правительства была проведена «ревизия», которая охватила сотни статуй, мемориальных досок, зданий и названий улиц, связанных с «работорговлей и Британской империей». В рамках ревизии в числе деятелей, удостоенных памятников, но совершавших «преступления против темнокожего населения», назван валлийский исследователь Генри Мортон Стэнли, а в числе тех, кто «выступал против отмены рабства», — бывший премьер-министр Великобритании Артур Уэлсли Веллингтон и британский флотоводец Горацио Нельсон.

Предполагается, что окончательный вариант руководства правительства, последовавшего за ревизией, будет опубликован в конце марта. При этом в правительстве уточнили, что оно не является обязательным.

Впрочем, ряд политиков и экспертов в Уэльсе выступили с критикой рекомендаций. Так, лидер валлийских консерваторов Эндрю Дэвис выразил обеспокоенность тем, что они представляют собой «оруэлловскую» попытку переписать историю.