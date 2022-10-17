SRF: снос советских памятников усугубляет раскол в латвийском обществе
В этом году в Риге был снесён огромный монумент в память о победе СССР над нацистской Германией, пишет SRF: от 79-метрового обелиска и бронзовых фигур ничего не осталось. Как отмечает издание, раскол в латвийском обществе становится всё шире.
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