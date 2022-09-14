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ERR: в Латвии снесут ещё два советских памятника

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Мэр латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил, что городское собрание представило график сноса двух советских памятников. Как передаёт ERR, ранее Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии рассматривало возможность роспуска горсобрания Даугавпилса, поскольку город не занимался сносом монументов.
ERR: в Латвии снесут ещё два советских памятника
AP

Горсобрание Даугавпилса представило график сноса двух советских памятников. Как передаёт ERR, об этом сообщил мэр латвийского города Андрейс Элксниньш.

Если Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии получит график вывоза памятников из Даугавпилса, то город сможет объявить тендер, необходимый для вывоза памятников. Стоимость демонтажа памятников будет определена после окончания процедуры тендера.

Как напоминает портал, в Латвии принят закон, согласно которому, все памятники, прославляющие советскую власть, должны быть демонтированы до 15 ноября.
 
Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии ранее рассматривало возможность роспуска горсобрания Даугавпилса, поскольку город не занимался сносом советских памятников.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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ERR Эстония Европа
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