ERR: в Латвии снесут ещё два советских памятника

Мэр латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил, что городское собрание представило график сноса двух советских памятников. Как передаёт ERR, ранее Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии рассматривало возможность роспуска горсобрания Даугавпилса, поскольку город не занимался сносом монументов.

Горсобрание Даугавпилса представило график сноса двух советских памятников. Как передаёт ERR, об этом сообщил мэр латвийского города Андрейс Элксниньш.

Если Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии получит график вывоза памятников из Даугавпилса, то город сможет объявить тендер, необходимый для вывоза памятников. Стоимость демонтажа памятников будет определена после окончания процедуры тендера.

Как напоминает портал, в Латвии принят закон, согласно которому, все памятники, прославляющие советскую власть, должны быть демонтированы до 15 ноября.

Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии ранее рассматривало возможность роспуска горсобрания Даугавпилса, поскольку город не занимался сносом советских памятников.