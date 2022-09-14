ERR: в Латвии снесут ещё два советских памятника

14:30
Лукашенко пообещал помочь Европе не замёрзнуть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замёрзнуть Европе.
14:29
Мишустин заявил о намерении Запада продолжать выдавливать Россию с рынков сбыта
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении Запада продолжать выдавливать Россию с рынков сбыта.
14:26
SVT: IBU продлит отстранение россиян и белорусов от Кубка мира
Международный союз биатлонистов (IBU) продлит отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Кубке мира в сезоне-2022/23.
14:24
Марочко сообщил, что линия боевого соприкосновения приблизилась к границам ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке союзных сил контролирует территорию ЛНР, однако в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к её границам. Об этом сообщил в эфире «России 1» офицер Народной милиции Андрей Марочко.
14:19
Замглавы МИД России и посол ДНР обсудили восстановление инфраструктуры республики
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Донецкой Народной Республики Ольга Макеева обсудили на встрече восстановление инфраструктуры и помощь населению республики.
14:18
Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах по состоянию здоровья
Тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал, почему призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов не примет участия в гонках на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
14:17
Глава ДНР Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Красном Лимане
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что обстановка в Красном Лимане стабилизировалась.
14:15
Феттель и Шумахер примут участие в тестах Alpina
Alpina проведёт тестовую сессию сразу для четырёх пилотов, которые будут претендовать на контракт с командой в 2023 году.
14:11
В ЛНР рассказали о продвижении при наступлении в районе Соледара и Артёмовска
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил об успехах в продвижении при наступлении в районе Соледара и Артёмовска.
14:11
Гонщик Жильцов сменил спортивное гражданство для участия в «Дакаре»
Российский гонщик Константин Жильцов рассказал, почему принял решение сменить спортивное гражданство.
14:09
Мишустин: все социальные обязательства бюджета России будут выполнены
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все намеченные социальные обязательства российского бюджета будут выполнены.
14:05
МО: ВСУ потеряли 150 человек, пытаясь наступать в Херсонской и Николаевской областях
ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, однако потеряли восемь танков и более 150 военных, сообщило Минобороны России.
14:05
Круглый стол по теме Fan ID состоится в начале октября
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, когда пройдёт круглый стол по вопросу Fan ID.
14:02
Песков: Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II
Президент России Владимир Путин не планировал принимать участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:56
Зеленский опубликовал фото, на котором его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова»
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой его охраняет военный с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».
13:54
В Киргизской федерации футбола отреагировали на информацию о возможном срыве матча с Россией
Представители Киргизской федерации футбола прокомментировали информацию о возможном срыве товарищеского матча со сборной России по футболу.
13:54
МЧС России вдвое увеличило группировку спасателей на месте тушения пожара на Кольской ГМК
МЧС увеличило группировку сил до 100 человек и 19 единиц техники для тушения пожара в цехе Кольской горно-металлургической компании (ГМК).
13:53
Тарасова призвала РАФ подать в суд на FIA и защитить Карякина
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный недопуск гонщика Сергея Карякина до участия в ралли-марафоне «Дакар».
13:52
На Урале нашли осквернивших Вечный огонь подростков
Прокуратура Каменска-Уральского заявила, что правоохранительные органы установили личности четырёх подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Свердловской области.
13:50
«Барселона» продлила контракт с 18-летним Гави до 2026 года
Каталонская «Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Гави.
13:42
Песков заявил о востребованности российского газа в мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о востребованности российского газа в мире.
13:39
Валиева ответила на вопрос, что такое любовь
Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева ответила на вопрос, что такое любовь.
13:36
Посол Алипов: товарооборот России и Индии может вырасти до $30 млрд к 2025 году
Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что к 2025 году объём взаимной торговли России и Индии может составить $30 млрд.
13:32
Шашилов призвал российских биатлонистов настраиваться на полноценный сезон
Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что, несмотря на отстранение, россияне должны выступить на высоком уровне в сезоне-2022/23.
13:31
Песков: проект Киева о гарантиях безопасности ещё больше актуализирует спецоперацию России
Опубликованный Киевом проект о гарантиях безопасности ещё больше актуализирует спецоперацию России на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:28
Дом Мюллера ограбили во время матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Злоумышленники ограбили дом нападающего «Баварии» Томаса Мюллера во время матча с «Барселоной» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.
13:26
Минобороны России сообщило об уничтожении до 250 украинских военных в ДНР
В Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.
13:24
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
13:23
С 14 на 15 сентября жителей Курганской области ждут заморозки
В Курганской области граждан и сельхозпроизводителей предупредили о
похолодании в ночь с 14 на 15 сентября. Об этом сообщил курганский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
13:19
Глава ВГА Харьковской области: многих не смогли эвакуировать из-за отсутствия связи
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что многие жители региона не смогли эвакуироваться из-за отсутствия связи.
13:19
Пушилин заявил о двух попытках ВСУ прорваться на Горловском направлении
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил о двух попытках ВСУ прорваться на Горловском направлении.
13:17
ВКС России уничтожили украинский Ми-8 с диверсантами на борту в Херсонской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолёт с диверсионно-разведывательной группой на борту в Херсонской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
13:16
Гонщик Карякин заявил о проблемах с допуском на «Дакар»
Гонщик Сергей Карякин высказал свою позицию по требованиям подписать документ Международной автомобильной федерации (FIA) с ограничениями для российских и белорусских пилотов по участию в ралли «Дакар».
13:14
Минобороны России заявило об уничтожении четырёх складов ВСУ
В Министерстве обороны России заявили об уничтожении российскими войсками четырёх складов ВСУ с оружием и боеприпасами.
13:12
Тренер сборной Киргизии заявил, что команда продолжает готовиться к матчу с Россией
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин прокомментировал информацию о возможном срыве товарищеского матча с командой России.
13:09
В Кремле заявили о сохраняющейся напряжённости на армяно-азербайджанской границе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохраняющейся напряжённости на армяно-азербайджанской границе.
13:07
В РФС отреагировали на информацию о возможном срыве матча со сборной Киргизии
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали информацию о возможном срыве товарищеского матча сборной России с командой Киргизии.
13:07
Сборная России по сноуборду проведёт октябрьский сбор в ОАЭ
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, где национальная команда в параллельных дисциплинах проведёт учебно-тренировочный сбор.
13:05
В ДНР заявили об освобождении Николаевки и Николаевки Второй
Войска Донецкой и Луганской народных республик освободили Николаевку и Николаевку Вторую при огневой поддержке Вооружённых сил России.
13:04
Посол России рассказал о диалоге Москвы и Дели по признанию платёжной системы МИР
Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay.
13:03
Апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили
Апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, который появился на награждении на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой Z на груди, частично удовлетворили.
13:01
В Запорожской области заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме.
12:59
ДНР: в результате обстрела ВСУ в городе Макеевка перебит газопровод
В городе Макеевка Донецкой Народной Республики перебит газопровод в результате обстрела со стороны украинских войск.
12:58
Московский марафон пройдёт 18 сентября
Московский марафон состоится 18 сентября при поддержке столичного Департамента спорта.
12:53
Замглавы ВГА: на херсонском направлении воюют наёмники из США, Франции, Германии
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в рядах ВСУ на херсонском направлении воюют наёмники из США, Франции, Германии и других стран.
12:52
В «Крыльях» объяснили, почему приняли решение не отпускать Пиняева в молодёжную сборную
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не отпустил Сергея Пиняева в молодёжную сборную России.
12:51
МЧС: в цехе Кольской ГМК произошёл пожар
В цехе Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мончегорске произошёл пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
12:51
Холдинг «Интеррос» передаст Благотворительному фонду Потанина до 50% акций Росбанка
Холдинг «Интеррос» начал процесс передачи Благотворительному фонду предпринимателя Владимира Потанина до 50% акций Росбанка. Ещё до 10% будет передано на мотивационную программу для сотрудников банка.
12:47
Умерла греческая актриса Ирен Папас
Греческая актриса театра, кино и телевидения Ирен Папас скончалась в возрасте 96 лет.
12:45
В Союзе журналистов России выразили соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.