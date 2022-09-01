ERR: в России на границе с Эстонией поставят точную копию демонтированного в Нарве памятника

В российском Ивангороде, расположенном на границе с Эстонией, установят точную копию памятника-танка Т-34, демонтированного в Нарве. Как передаёт ERR, монумент будет находиться при въезде в Россию. Сам танк, который собираются установить в Ивангороде, в рабочем состоянии, он сможет своим ходом заехать на постамент.
На границе с Эстонией в российском Ивангороде 11 сентября установят танк Т-34. Как передаёт ERR, он будет точной копией памятника, который 16 августа по распоряжению правительства Эстонии перенесли из Нарвы в музей.
«Да, планируется установка танка Т-34. Точная копия танка, снесённого эстонскими властями в Нарве. То есть он будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент. Абсолютно ничем отличаться не будет. Памятник установят 11 сентября. Будет торжественное открытие», — заявил в интервью ERR глава муниципального образования Ивангород Виктор Карпенко.
По словам Карпенко, памятник-танк установят при въезде в Россию.
«Сразу же при выезде из пункта пропуска. Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой, — рассказал глава города. — На этом месте мы ещё в 2007 году мы планировали установить «Бронзового солдата», который также был снесён эстонскими властями. Но, к сожалению, ни «Бронзового солдата», ни танка Эстония нам не передала, поэтому приняли решение установить копию».
Танк, который планируют установить в Ивангороде, в рабочем состоянии. Он, по словам Карпенко, сможет своим ходом заехать на постамент.
Глава города ожидает 11 сентября увеличения гостей из Нарвы.
«Конечно, потому что они крайне негативно отнеслись к тем событиям, которые произошли, когда снесли памятник. Негативно отнеслись к действиям эстонских властей. Мы это знаем прекрасно. Многие жители Нарвы очень сожалеют, что нарушена память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Карпенко.
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