DELFI: не официальный язык ЕС — в Латвии подумывают ограничить русский язык в коммуникации и рекламе

Депутаты от правящей партии Латвии представили законопроект, запрещающий муниципальным и государственным учреждениям, а также коммерсантам коммуницировать «на языке, который не является официальным языком ЕС». Как пишет DELFI, фактически законопроект запретит использование русского языка во многих сферах, включая коммунальные услуги, услуги электронной связи, кредитования, рекламу, а также трудоустройство.

Сейм Латвии принял к рассмотрению проект закона «Об обеспечении статуса единственного государственного языка латышскому языку», представленный депутатами от правящей партии «Консервативные». Как пишет DELFI, законопроект запрещает коммуницировать «на языке, который не является официальным языком ЕС» муниципальным и государственным учреждениям, а также коммерсантам, оказывающим общественные услуги, которыми пользуются практически все жители без исключения. Фактически это охватывает все коммунальные услуги, услуги электронной связи, кредитования, общественного транспорта, сбора мусора, услуги домоуправляющих. Также не следует коммуницировать на русском языке аэропортам, железнодорожным вокзалам, автовокзалам и такси.

Под коммуникацией подразумевается в данном случае любое информирование клиентов: письма, интернет-банки, мобильное приложение, портал, все виды рекламы, счета, договоры, исключая индивидуальное общение между работником и клиентом.

Также законопроект оговаривает ограничения использования русского языка в торговле. Язык, не являющийся официальным языком ЕС, не должен фигурировать в аудио- или визуальных объявлениях, в печатных объявлениях или объявлениях в интерактивной среде, на порталах, в присланной рекламе, если ранее клиент не согласился письменно получать информацию дополнительно на этом языке. Это требование не относится к описанию товара и упаковке производителя, индивидуальному общению работника места торговли с конкретным лицом, удаленной торговле и уличной торговле.

Кроме того, законопроект ограничивает возможности работодателей выдвигать к работникам требования владения языком, не являющимся официальным языком ЕС, или же в случаях, когда владение таким языком создаёт преимущества для работника. Дополнительно оговаривается, что работодателю запрещено требовать знание русского языка, чтобы обеспечить индивидуальную коммуникацию с клиентами, хотя возможность такого общения оговорена самим законопроектом.

Нарушения будут караться наказаниями согласно Кодексу административных нарушений. Как отмечает портал, принятие законопроекта к рассмотрению ещё не означает его вступление в силу. Впереди — ещё три чтения в сейме, которые придутся на предвыборный период.