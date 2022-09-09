El Periódico: страны Европы возрождают армии в ответ на «пробуждение российского империализма»

На фоне «пробуждения российского империализма» целый ряд европейских стран приняли решение возрождать свои армии, после того как отменили обязательную военную службу после окончания холодной войны, передаёт El Periódico. О планах по расширению и укреплению армии объявили в том числе в Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Швеции и Нидерландах.

С окончанием холодной войны в большей части Европы постепенно исчезла обязательная военная служба, так как исчезла угроза крупного конфликта на континенте. Как отмечает El Periódico, на смену обязательной службе пришла новая модель профессиональных вооружённых сил, в которых военнослужащих меньше, но они лучше подготовлены. Однако три десятилетия спустя тенденция начала меняться — «пробуждение российского империализма» заставило ряд европейских стран задуматься о возрождении своей армии. Как следствие, Европа не только перевооружается, но и расширяет казармы.

В частности, на этой неделе Латвия решила вернуть обязательную военную службу, от которой страна отказалась три десятилетия назад при вступлении в НАТО. Предложение уже получило одобрение правительства и теперь ждёт ратификации в парламенте. За несколькими исключениями, призыв в армию будет обязательным для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и добровольным для женщин с 2028 года. В настоящее время в стране насчитывается всего 7500 действующих военнослужащих, которых поддерживают ещё 1500 военнослужащих НАТО.

Подобным образом небольшая балтийская страна, граничащая с Россией, стремится повысить военную готовность своего населения. Во вторник министр обороны Артис Пабрикс также объявил о плане строительства военной базы, которая станет второй в стране, отметив, что у Латвии нет оснований полагать, что «Россия изменит своё поведение».

В этом вопросе Рига пошла по стопам Литвы, которая в 2015 году частично восстановила военную службу вскоре после того, как Москва «впервые нарушила территориальную целостность Украины»*. Однако система страны несколько отличается. В Литве ежегодно устанавливается ежегодная квота призывников, которую заполняют добровольцы и те, кто «выиграл» в электронную лотерею. В июне правительство приняло решение об увеличении квоты. Сейчас Вильнюс планирует перейти к модели всеобщей воинской повинности.

На другом участке Балтийского моря Польша стремится удвоить численность армии, агитируя граждан поступать на «добровольную военную службу» в качестве одной из мер.

В 2017 году решение о расширении численности армии приняли ещё в одной стране, граничащей с Россией, сделавшей военную службу обязательной для женщин. Норвежская система является селективной и основана на квотах, что позволяет выбирать наиболее мотивированных и квалифицированных. По аналогии с Норвегией военную службу по призыву вернула Швеция из-за неспособности набрать достаточное количество профессиональных военных после отказа от призыва в 2010 году.

В апреле в Нидерландах объявили, что изучат скандинавскую модель призыва в армию по квотам в связи с трудностями в привлечении профессиональных военных. По данным средств массовой информации, в настоящее время в голландской армии насчитывается около 9 тыс. вакантных мест — почти четверть вооружённых сил страны.

El Periódico отмечает, что дебаты дошли и до Германии, которая, как Испания, Италия и Франция, отменила обязательную военную службу после окончания холодной войны. В апреле член оппозиционного Христианско-демократического союза Карстен Линнеманн заявил, что восстановление службы «принесло бы много пользы» обществу, а некоторые депутаты правящей Социал-демократической партии призвали к немедленному обсуждению этого вопроса.

Как напоминает издание, всего семь европейских стран — Дания, Эстония, Финляндия, Кипр, Греция, Австрия и Швейцария — сохранили обязательную военную службу.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).