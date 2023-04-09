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New York Times: утечка документов Пентагона раскрыла шпионаж США за союзниками

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Массив секретных документов Минобороны Соединённых Штатов, просочившийся в интернет, раскрыл не только подробности об украинском конфликте. Эти материалы также показали, что Вашингтон продолжает следить за руководством и вмешиваться в дела дружественных стран, включая Израиль и Южную Корею, сообщает The New York Times.
New York Times: утечка документов Пентагона раскрыла шпионаж США за союзниками
AP

Массив секретных документов Пентагона, просочившийся в социальные сети, раскрывает новые подробности об украинском конфликте. В частности, они якобы показывают, «насколько глубоко США проникли в российские военные и разведывательные службы», утверждает The New York Times. 

Попавшие в общий доступ материалы также свидетельствуют о том, что ВСУ находятся в «тяжёлом положении». Кроме того, отчёты разведки показывают, что Вашингтон шпионит не только за украинскими властями, но и за другими важными американскими союзниками, включая Израиль и Южную Корею, отмечается в статье.
 
Накануне ФБР заявило, что начало расследование и постарается быстро отследить источник утечки. Но, по словам издания, вскрывшаяся информация уже осложнила отношения Америки с дружественными странами, «поставив под сомнение её способность хранить секреты».
 
Среди прочего в просочившихся документах Пентагона утверждается, что руководство израильской службы внешней разведки Моссад подбивало сотрудников агентства и граждан Израиля к участию в протестах, охвативших страну в марте. Эти акции были направлены против юридических реформ, предлагаемых правительством Биньямина Нетаньяху, которые критикует Вашингтон.
 
Утечка также показала, что США располагали данными о том, что Сеул не хотел поставлять артиллерийские снаряды Украине через третью страну, поскольку это противоречило его политике. При этом южнокорейское руководство опасалось, что Джо Байден напрямую свяжется с президентом страны, чтобы надавить на него.
 
Примечательно, что в основе этого отчёта Пентагона были данные радиотехнической разведки. А это означает, что Соединённые Штаты «шпионят за одним из своих основных союзников в Азии», обращает внимание The New York Times.
 
«Позиция Южной Кореи подразумевает, что она будет сотрудничать с США, не вступая в конфликт с Россией, — сказал эксперт по вооружениям из Асанского института политических исследований в Сеуле Ян Ук. — Утечка документов поставила Южную Корею в более сложное положение».
 
По словам эксперта, эти «разрушительные разоблачения» скажутся на настроениях общественности и наверняка навредят предстоящему саммиту лидеров Южной Кореи и США. «Люди зададутся вопросом: «Мы были союзниками на протяжении 70 лет, а вы всё ещё шпионите за нами?» — подчеркнул Ук.
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источник
New York Times США Северная Америка
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